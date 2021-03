Drzni kajakaš z vrha ognjenika 'prismučal' v dolino

Katalonski kajakaš Aniol Serrasolses je na epskem popotovanju z vrha čilskega ognjenika Villarrica (2860 m) do doline prečkal zasnežena pobočja in gozdne poti ter se na koncu ustavil v bližnji reki. Dosegel naj bi hitrosti do 100 km/h.

Gre za podvig iz lanske pomladi, pri katerem je 29-letnemu Aniolu Serrasolsesukot prvemu v zgodovini uspel tudi vratolomen obrat (dvojni kickflip) na slapovih reke Captren. Njegovo večdnevno popotovanje z vrha ognjenika Villarrica si lahko v zgoščeni obliki pogledate v zgornjem videoposnetku. Villarrica velja za enega najaktivnejših ognjenikov v Čilu, leži pa 750 kilometrov južno od prestolnice Santiaga. Staroselci Mapuči ga poznajo tudi pod imenom Rucapillan, kar v njihovem jeziku pomeni "Hiša velikega duha".