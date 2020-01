Za 54. Super Bowl napovedujejo tesen razplet: Chiefs ali 49ers?

Ekipi sta v finalu zasluženo glede na prikazano v sezoni. Če so Kansas City Chiefsi že pred sezono veljali za enega glavnih favoritov, pa so vse presenetili San Francisco 49ersi. Ti so redni del sezone končali z razmerjem v zmagah in porazih 13:3, sezono prej so še imeli razmerje 4:12, in na prvem mestu konference NFC. V končnici je ekipa iz Kalifornije pokazala precej moči in taktične iznajdljivosti. Tudi zavoljo najboljše obrambe v ligi je najprej izločila Minnesoto Vikingse s 27:10, nato pa v finalu konference še Green Bay Packerse s 37:20.

Kansas City je redni del sezone končal z razmerjem zmag 12:4 ter na drugem mestu konference AFC. Ena najboljših napadalnih ekip je najprej z 51:31 izločila Houston Texanse, nato pa v konferenčnem finalu še eno presenečenje sezone Tennessee Titanse s 35:24. Slednji so v prvem krogu končnice izločili branilce naslova New England Patriotse, pri katerih še ni jasno, ali bo tudi v naslednji sezoni zanje igral dolgoletni legendarni podajalec Tom Brady , nato pa še ene prvih favoritov Baltimore Ravens s podajalcem Lamarjem Jacksonom , bržčas najkoristnejšim igralcem sezone.

Kansas ne stavi na obrambo Igra po tleh ni bila tako v ospredju, med vsemi so bili Chiefsi 23. v tem pogledu. Njihov vodilni tekač je Damien Williams , pomaga mu izkušeni LeSean McCoy . Eno pomembnih orožij je bil tudi izvajalec prostih strelov (kicker) Harrison Butker , ki je bil prvi v ligi po točkah (147) in prostih strelih (34). Skupni napad Chiefsov je bil sicer peti v ligi po doseženih točkah (451) in šesti po osvojenih jardih (6067).

Mahomes je redni del sezone končal s 4031 jardi po zraku ter 26 zadetki, imel je le pet prestreženih žog, obenem pa je sam s tekom osvojil 218 jardov in dosegel dva zadetka po tleh. Prav igra po zraku je spet odlikovala Chiefse, ki so bili v tem pogledu drugi v ligi. Mahomesova najljubša tarča je bil odlični "tight-end" Travis Kelce , ob njem pa so njegove podaje lovili tudi Sammy Watkins , Demarcus Robinson in Mecole Hardman .

Pri Kansasu je manj govora o obrambi, ki pa je bila spodobna, sedma v ligi po prejetih točkah (308). V njej sta tudi udeleženca tekme zvezd Chris Jones in Frank Clark , omeniti velja pa tudi Emmanuela Ogbaha ter Anthonyja Hitchensa in Damiena Wilsona . V ekipi sta tudi izkušena Terrell Suggs in Tyrann Mathieu . Za Chiefse bo to tretji nastop v finalu in prvi od združitve lig AFL in NFL leta 1970. Na prvem Super Bowlu leta 1967 so izgubili proti Green Bayu z 10:35, na četrtem leta 1970 pa so premagali Minnesoto s 23:7. Za glavnega trenerja Rieda bo to drugi finale, leta 2004 ga je na klopi Philadelphie Eaglesov izgubil proti New England Patriotsom.

Pri 49ersih orožji obramba in uravnotežen napad

Kalifornijska ekipa z bogato zgodovino je pod vodstvom Kyla Shanahanapripravila pravcato presenečenje. Prejšnjo sezono je končala z vsega štirimi zmagami, v tej pa je iz kroga v krog prepričevala dvomljivce, ki nikakor niso hoteli verjeti v moštvo z zahodne obale ZDA. Eden glavnih vzrokov za preobrat je podajalec Jimmy Garoppolo, nekdanji pomočnik Bradyja pri Domoljubih. Pod njegovim poveljstvom je San Franciscov napad končal na drugem mestu po številu doseženih točk (479) in četrtem po številu jardov (6079).

Garoppolo je vrgel za 3978 jardov in 27 zadetkov, imel pa je 13 prestreženih podaj. Tudi njegova najljubša tarča je bil "tight-end", prav tako odlični George Kittle, nase pa sta opozorila še lovilec in novinec Deebo Samuelter izkušeni Emmanuel Sanders. Za razliko od Kansas Cityja je imela kalifornijska ekipa tudi zelo dobro in raznovrstno igro po tleh. Vodilni v tem pogledu je bil tekač Raheem Mostert, ob njem pa sta svoj delež dodala tudi Matt Breidain Tevin Coleman. V ozadju je svoje naloge opravljal "full-back" Kyle Juszczyk.

Eno ključnih orožij ekipe pa je obramba. Ta je bila druga po številu dovoljenih jardov (4509) in prva po dovoljenih podajalnih jardih (2707). Moštvo se tako lahko pohvalil z odlično obrambno linijo, v kateri kraljujejo DeForest Buckner, Arik Armstead, Dee Fordin novinec Nick Bosa. Tekmeci pa se težko ognejo tudi Fredu Warnerju, Dreju Greenlawuin Richardu Shermanu. Za 49erse bo to sedmi finale in prvi po letu 2013, ki so ga izgubili proti Baltimore Ravensom z 31:34. Na dosedanjih šestih Super Bowlih imajo pet zmag in poraz. S šesto zmago bi se po številu naslovov izenačili z zdajšnjimi rekorderji New England Patriotsi in Pittsburgh Steelersi.

Super Bowl ostaja veliki šov

Finale lige NFL ostaja velik športni spektakel, ki ga gleda na stotine milijonov ljudi po vsem svetu in velja za izjemen šov v vseh pogledih, njegova skupna ekonomska vrednost pa se meri v milijardah ameriških dolarjev. Vsako leto veliko pozornosti požanjejo oglasi med samim finalom. Gre za najdražji oglasni termin na svetu. Tudi letos ne bo nič drugače. In nič ceneje. Med prvim finalom so 30-sekundni oglasi stali 37.500 dolarjev, leta 2000 so bili že 2,2 milijona, 2015 pa 4,5 milijona. Letošnji Super Bowl pa bo oglaševalcem za 30 sekund vzel 5,6 milijona dolarjev.

Ob zvezdnikih ameriških nogometa je finale lige NFL vsako leto tudi priložnost, da svoje najboljše barve pokažejo glasbeniki. Letos bodo v ospredju pop zvezdnice. Za izvajanje ameriške himne ob začetku tekme, ki v Ameriki velja za ritual, bo poskrbela Demi Lovato, medtem ko bosta gledalce med polčasoma zabavali Jennifer Lopezin Shakira.