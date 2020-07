Za Bacha in Mok edini cilj izvedba OI v Tokiu 2021

" Prva skrb vseh je varnost vseh udeležencev iger, ta čas imamo v pripravi več možnih scenarijev organizacije OI, predvsem glede na zdravstveno stanje, ki je leto dni pred dogodkom še povsem negotovo in ga je za tedaj tudi nemogoče napovedati. Veliko vlogo igra Svetovna zdravstvena organizacija in na osnovi njenih nasvetov ter navodil bomo pripravili možne načrte OI," pojasnil Bach.

Med najpomembnejšimi temami razprav v olimpijskem gibanju so priprave na OI v Tokiu, ki so bile prestavljene na leto 2021. IO tokrat tega podrobneje ni obravnaval, saj Mok v petek pričakuje popolno poročilo japonskih organizatorjev. Vsebovalo naj bi tudi podatke glede tekmovališč in olimpijske vasi, če so že zagotovljena za igre prihodnje leto.

Bach je zagotovil, da bo Mok še naprej tudi denarno pomagal članicam in svojim partnerje. Že pred mesecem dni je Mok vzpostavil denarni premostitveni sklad v višini 800 milijonov dolarjev oziroma 740 milijonov evrov. Od tega bodo 600 milijonov evrov namenili za dodatne stroške za organizacijo iger v Tokiu, mednarodnim športnim zvezam in nacionalnim olimpijskim komitejem pa 140 milijonov evrov pomoči. Bach je dejal, da bodo slednjim do konca namenili še dodatna sredstva.

Mladinske olimpijske igre v Dakarju so po Bachovih besedah prestavili na 2026 po klicu predsednika Senegala Mackyja Salla in njunem pogovoru, skupščina Moka pa mora v petek to sicer še potrditi. "Ta prestavitev nam bo omogočila lažje priprave na OI v Tokio, kot se je že zgodilo pri drugih velikih športnih tekmovanjih, ki so jih pred tem prestavili. Prav tako bo lažje izvesti mladinsko tekmovanje za Mok tudi po finančni plati leta. Pet tekmovanj bi bilo pod okriljem Moka v treh letih, to bi bilo res veliko preveč. Senegal se bo na drugi strani lahko še lažje pripravil na prvi olimpijski dogodek v zgodovini afriške celine. Prav tako bodo lažje delo imele mednarodne panožne zveze in nacionalni olimpijski komiteji," je ocenil Bach.

Upa, da bodo lahko mladi športniki, ki ne bodo mogli nastopiti na igrah čez dve leti, dobili ustrezna nadomestila na celinskih tekmovanjih, na katerih bo Mok pripravil tudi razne seminarje in skušal tudi drugače pomagati mladim.

Prvi mož olimpijskega gibanja je spregovoril tudi o nedavno odkritih zlorabah v britanski gimnastiki."Tako kot v podobnih primerih v drugih državah prej to v Moku zelo skrbno spremljamo, smo zelo zaskrbljeni. Tako kot ob nedavnih v Južni Koreji, kjer smo tudi pomagali s svetovanjem in seminarji. Ne bomo se predali in bomo tudi ukrepali, ko bodo primeri prišli tako daleč, da bodo že v naši pristojnosti za obravnavo."

Mok bo pomagal tudi pri omejitvah potovanj za športnike, pomoč so obljubili že ZDA in njenemu olimpijskemu komiteju. Prav tako je podobno pomoč Bach napovedal športnikom drugih držav, kolikor bo to mogoče glede na zdravstvene razmere v posameznih državah in celinah.