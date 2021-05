Za darilo kar lekcija: Nadalova učna ura talentiranemu rojaku Alcarazu

34-letni Rafael Nadal je slavljencu, 18-letnemu Carlosu Alcarazu, ki se je sicer nekoliko poškodoval v tretji igri, očital lekcijo in pokazal, da še zdaleč ni za staro šaro. Slavil je po uri in četrt igre, v prvem nizu je oddal eno, v drugem pa dve igri. Nasprotniku je kar petkrat odvzel začetni udarec, enkrat ga je izgubil tudi sam. Za napredovanje v osmino finala, kjer ga čaka avstralski predstavnikAlexei Popyrin, je izkoristil tretjo zaključno žogico. Pred Majorčanom, ki mu sicer podlaga v Madridu najmanj ustreza med vsemi preostalimi na turneji, je seveda jasen cilj: to je nov naslov v Roland Garrosu, s katerim bi se na večni lestvici osvojenih grand slam turnirjev vseh časov zavihtel na sam vrhu. Trenutno je že tam, a si tega z 20. osvojenimi naslovi deli z legendarnim švicarskim maestromRogerjem Federerjem.