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Za 'divjevodaško' prihodnost se ni bati: Sloveniji komplet kolajn na EP

Ljubljana, 18. 08. 2026 08.22 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Kaja Kanu U23

Evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane na Škotskem se je zaključilo s posamičnimi in ekipnimi preizkušnjami v sprintu na divjih vodah. Slovenska ekipa je osvojila komplet kolajn.

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Ljubljančanka Maša Simončič je na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Grandtullyju poskrbela za nov odličen dosežek in postala mladinska evropska prvakinja v sprintu na divjih vodah. S tem je nadgradila lanskoletni bron s svetovnega mladinskega prvenstva, ki je potekalo v Solkanu. Slovenska reprezentantka je imela v cilju natanko pol sekunde prednosti pred drugouvrščeno Jitte Onsio iz Belgije, medtem ko je bronasta Čehinja Sandra Bergmannova za Slovenko zaostala za 1,46 sekunde.

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Maša Simončič je na zmagovalni oder stopila tudi v ekipni konkurenci. Med kajakašicami mladinkami je združila moči z Ajdo Peceli Janežič in Almo Medjugorac Menendez, Slovenke pa so v cilj prišle kot druge, s 94 stotinkami zaostanka za Italijankami (Marilu Brambilla, Milla Lazzarotto, Elisa Bonafini), medtem ko so bile Nemke tretje z 1,30 sekunde zaostanka.

Do bronaste kolajne so priveslali slovenski kajakaši v konkurenci tekmovalcev do 23 let. Tjaš Til Kupsch, Jon Šenk in Lenart Stanovnik so imeli v cilju 79 stotink zaostanka za novimi evropskimi prvaki iz Nemčije (Finn Vogler, Nicolas Niederle Gomez, Jasper Zentgraf). Na drugo mesto so priveslali italijanski predstavniki, ki so za zmagovalci zaostali za 61 stotink.

Zelo dobro so kajakaši do 23 let nastopili tudi v posamičnem finalu, a se za novo kolajno ni izšlo. Tjaš Til Kupsch je finalno preizkušnjo končal na četrtem mestu, tri desetinke za bronom in natanko osem desetink za zlatom. Jon Šenk je bil le dve stotinki počasnejši od reprezentančnega kolega in bil na koncu peti. V finalu je veslal tudi Lenart Stanovnik, ki je bil 14. (+3,70). Evropski prvak med mlajšimi člani je postal Francoz Dimitri Tostain, drugi je bil Belgijec Lean Bogaerts (+0,21), tretji pa Nemec Nicolas Niederle-Gomez (+0,50).

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V konkurenci kajakašic do 23 let je veslala Hana Bedernjak. Lanskoletna mladinska svetovna prvakinja v tej disciplini je prvo leto med mlajšimi članicami zaključila kot 13. kajakašica sprinterskega finala. Za zmagovalko je zaostala za 4,86 sekund. Naslov prvakinje stare celine si je priveslala Nemka Luisa Puttkammer, druga je bila Italijanka Maya Bagnato, ki je zaostala za 95 stotink, tretja pa je bila Čehinja Anna Retkova (+1,08).

Hana Bedernjak je veslala tudi na ekipni tekmi, kjer sta se ji pridružili mladinki Maša Simončič in Alma Medjugorac Menendez. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let zasedle šesto mesto (+4,84). Zmagale so Nemke pred Čehinjami in Francozinjami.

Finalista smo imeli tudi v mladinski preizkušnji kajakašev. Mladi kajakaš celjskega kluba Rudi Jereb je osvojil končno 14. mesto, po tem ko je imel v cilju 6,71 sekunde zaostanka za zmagovalcem finala. To je bil Francoz Elouan Nogues, ki je za 2,17 sekunde ugnal reprezentančnega kolega Loiga Le Guenneca, do brona pa je priveslal Čeh Adam Tomeček.

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