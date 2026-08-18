Za 'divjevodaško' prihodnost se ni bati: Sloveniji komplet kolajn na EP

Ljubljančanka Maša Simončič je na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Grandtullyju poskrbela za nov odličen dosežek in postala mladinska evropska prvakinja v sprintu na divjih vodah. S tem je nadgradila lanskoletni bron s svetovnega mladinskega prvenstva, ki je potekalo v Solkanu. Slovenska reprezentantka je imela v cilju natanko pol sekunde prednosti pred drugouvrščeno Jitte Onsio iz Belgije, medtem ko je bronasta Čehinja Sandra Bergmannova za Slovenko zaostala za 1,46 sekunde.

Maša Simončič je na zmagovalni oder stopila tudi v ekipni konkurenci. Med kajakašicami mladinkami je združila moči z Ajdo Peceli Janežič in Almo Medjugorac Menendez, Slovenke pa so v cilj prišle kot druge, s 94 stotinkami zaostanka za Italijankami (Marilu Brambilla, Milla Lazzarotto, Elisa Bonafini), medtem ko so bile Nemke tretje z 1,30 sekunde zaostanka.

Do bronaste kolajne so priveslali slovenski kajakaši v konkurenci tekmovalcev do 23 let. Tjaš Til Kupsch, Jon Šenk in Lenart Stanovnik so imeli v cilju 79 stotink zaostanka za novimi evropskimi prvaki iz Nemčije (Finn Vogler, Nicolas Niederle Gomez, Jasper Zentgraf). Na drugo mesto so priveslali italijanski predstavniki, ki so za zmagovalci zaostali za 61 stotink.

Zelo dobro so kajakaši do 23 let nastopili tudi v posamičnem finalu, a se za novo kolajno ni izšlo. Tjaš Til Kupsch je finalno preizkušnjo končal na četrtem mestu, tri desetinke za bronom in natanko osem desetink za zlatom. Jon Šenk je bil le dve stotinki počasnejši od reprezentančnega kolega in bil na koncu peti. V finalu je veslal tudi Lenart Stanovnik, ki je bil 14. (+3,70). Evropski prvak med mlajšimi člani je postal Francoz Dimitri Tostain, drugi je bil Belgijec Lean Bogaerts (+0,21), tretji pa Nemec Nicolas Niederle-Gomez (+0,50).