Za dobrodelno večerjo z lepo Genie bo odštel 85.000 dolarjev

Izklicna cena za večerjo z eno lepših teniških igralk v karavani, ki je v mladosti veliko obetala, a na koncu ni bila sposobna obstati v samem teniškem vrhu, je bila 2500 ameriških dolarjev (približno 2300 evrov). Na koncu – akcija je trajala od 29. aprila do 15. maja – se je znesek po 37 oddanih ponudbah za večerjo s 26-letno Kanadčanko zaustavil pri 85.000 dolarjih (približno 78.000 evrih). A zmagovalca dobrodelne avkcije ne bo čakala le večerja, to bo več kot le nekajurno druženje s Kanadčanko. Srečnež bo namreč lahko izbral katerega koli od turnirjev, na katerem bo Bouchardova nastopila, med njenim dvobojem bo sedel v prostoru njene ekipe, šel z njo na večerjo, nato pa dobil še podpisan lopar, pri tem pa mu bo njena ekipa krila vse stroške.

"85.000 dolarjev? Vi ste izjemni! Zelo sem hvaležna in ponosna na vas vse, ki ste se pridružili projektu. Komaj čakam, da se srečam z zmagovalcem. To bo zelo pomagalo ljudem v stiski," je zapisala Bouchardova. Zbran denar bo namenila neprofitnim organizacijam, ki se ukvarjajo s tem, da nahranijo najbolj prizadete (Meals on Wheels America, No Kid Hungry, America's Food Fund, World Central Kitchen in Feeding America).

26-letna Kanadčanka sicer čas karantene preživlja v enem izmed svojih domovanj, in sicer v Las Vegasu, kjer je pred kratkim že stopila na igrišče in potrenirala.