Gajser pred novim naslovom: ga bo v nedeljo tudi teoretično potrdil?

Za kaj takšnega bo moral tekmece, zdaj sta mu najbolj nevarna domačin Antonio Cairoli in ŠvicarJeremy Seewer, premagati za toliko, da bo njegova prednost v nedeljo po dirki znašala vsaj 100 točk. To bi pomenilo, da ga na zadnjih dveh dirkah v tej sezoni potem nihče več niti teoretično ne bi mogel prehiteti. Gajserju sicer kaže odlično. V zadnjih dveh mesecih je skočil na vrh skupnega seštevka, prednost pa utrdil v Belgiji, kjer je v Lommelu v preteklosti imel tudi veliko težav.

Ne pa tudi letos. Na treh dirkah na tem, za marsikoga kar najtežjem prizorišču v celotni sezoni, je dvakrat zmagal in bil enkrat drugi. Dobil je 142 točk od 150 možnih, naskok pa je povečal na zajetnih 74 točk. To pomeni, da bi moral Cairoli, če bi ga želel prehiteti, dobiti naslednje tri vožnje, Gajser pa v nobeni niti ene točke.

V njegov prid je tudi poznavanje steze in to, da je Pietramurata zanj eno najljubših prizorišč, kjer je leta 2015 dosegel tudi prvo zmago v SP. Le eno slabost bo imela letošnja izvedba - kot so sporočili prireditelji tri dni pred prvo postajo, bo zaradi zaostrenih varnostnih zahtev, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, vse dogajanje potekalo brez gledalcev. Prav ti so v preteklosti Gajserju zaradi bližine Slovenije vedno dajali močno navijaško oporo.

"Vedno se veselim, ko se vračam v Trentino. To je dirka, ki je najbližje Sloveniji, žal tokrat zaradi razmer navijačev ne bo. Škoda, a še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki me podpirajo v tej sezoni. Ni bilo lahko, moral sem premagati tudi nekaj slabih mesecev, zdaj pa sem spet na pravi poti. Kot vedno, na dirko se grem zabavat, uživat v svojih vožnjah. In če mi bo to uspelo, se lahko zgodijo lepe stvari,"je zadnje tri dirke v koledarju za spletno stran svoje ekipe napovedal Gajser. V dodatno vzpodbudo pa je tudi zgodovina, saj je lani na tem prizorišču zmagal.