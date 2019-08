Za serijsko zmagovalko Janjo Garnbret še domač sprejem v Slovenj Gradcu

Dvajsetletna Janja Garnbret, doma iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki se je sicer letos preselila k svojemu fantu, prav tako športnemu plezalcu Domnu Škoficu v Radovljico, je na Japonskem poskrbela za zgodovinski dosežek. Kot prva je pometla s konkurenco v treh disciplinah od skupno štirih, saj je bila najboljša v balvanskem in težavnostnem plezanju ter v olimpijski kombinaciji, v hitrosti pa je poskrbela za nov slovenski ženski državni rekord. Garnbretova, ki jo je dolgo prvenstvo in dolga pot domov, povsem utrudila, je bila vesela, da je bila končno doma. Po prihodu domov si je zaželela spanca in počitka od vseh naporov, ki jim je bila priča, a je vseeno še nekoliko potrpela ter dobro voljo ohranila tudi pred številnimi Ljubljančani in ljubitelji športa, ki so jo prišli pozdraviti. Vsega, kar je dosegla, še ni v celoti ponotranjila: "Zdaj, ko razmišljam je nekako res, da tisto, kar sem si zadala, sem do letošnje sezone tudi uresničila. To je res noro, res noro. Letos po koncu leta ne bom več govorila, da bi rada ponovila to sezono, ker takšne sezone, pa res ne vem, če se bo dalo ponoviti."