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'Za kaj več bi potrebovali več bencina, preveč smo še golobradi'

Celje, 18. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant Matic Flajšman
RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi domači tekmi nove sezone Lige prvakov pričakovano naleteli na previsoko oviro. Aalborg, lanskoletni polfinalist tega evropskega tekmovanja, je v Zlatorogu slavil s 36:26. Deset zadetkov razlike pa vendarle ne pove celotne zgodbe večera. Mladi in močno oslabljeni Celjani so predvsem v prvem polčasu pokazali, da se evropske elite ne nameravajo ustrašiti.

Aalborg je v Celje prišel kot nesporni favorit. Danska zasedba je polna igralcev, vajenih največjih tekem, v vratih ima enega najboljših vratarjev svoje generacije Niklasa Landina, v prvem krogu pa je remizirala s PSG-jem.

V takšnem razmerju moči bi bilo vse drugo kot visoka zmaga gostov veliko presenečenje. Toda Zlatorog je v preteklosti videl že dovolj velikih skalpov, da je pred tekmo vendarle ostajalo nekaj upanja.

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Mladi Celjani se favorita niso ustrašili

Danska hitra tranzicija je že od začetka pokazala, zakaj je Aalborg med najboljšimi evropskimi ekipami, a se Celjani niso pustili odgnati. Predvsem Gal Gaberšek je z obrambami ohranjal stik z gosti in že zgodaj prišel do osmih zaustavljenih strelov, v napadu pa je celjski voz vlekel Uroš Milićević. Na drugi strani je svojo kakovost potrjeval Landin.

Celjani so imeli nekajkrat možnost, da bi se približali celo na minimalen zaostanek, a so jim ponagajale lastne napake in neizkoriščene priložnosti. To je na tej ravni proti ekipi, kakršna je Aalborg, hitro kaznovano.

"Videli smo v prvem polčasu, da smo lahko igrali z njimi. Bili smo na treh, štirih zadetkih zaostanka. Aalborg je pokazal svojo kakovost in zakaj je bil na zadnjem zaključnem turnirju Lige prvakov, ampak mislim, da se lahko iz te tekme veliko naučimo," je po tekmi povedal Gaberšek.

Celjski vratar je izpostavil predvsem realizacijo. "Kar nekaj smo zgrešili. Res je, da je bil na drugi strani vrhunski vratar, ampak to ne more biti izgovor. V drugem polčasu bi lahko bili tudi čvrstejši v obrambi. Bilo je nekaj nepotrebnih napak in viškov. Na tem lahko delamo."

Kratka klop je terjala svoj davek

Po odmoru je postajala razlika med ekipama vse bolj očitna. Celje je tekmo odigralo brez številnih igralcev, ki bi v običajnih okoliščinah nosili pomemben del bremena. Manjkali so Mai Marguč, Gašper Marguč, Žiga Mlakar in Filip Rakita, zaradi poškodb pa je bila predvsem desna stran celjske igre močno okrnjena.

"Težko je gledati takšno tekmo od zunaj. Ampak mislim, da moramo ostati pozitivni. Tekmo smo odprli dobro in praktično ves prvi polčas igrali z njimi. Nismo se jih ustrašili in to je najpomembneje," je povedal kapetan Mlakar.

Ko je začelo zmanjkovati energije, trener Klemen Luzar preprosto ni imel dovolj možnosti za rotacijo. Aalborg je pobegnil na 24:18, nato na 30:22, vprašanje zmagovalca pa je bilo predčasno rešeno. "Mi smo za kaj več enostavno še preveč golobradi," je priznal Luzar.

Ob tem je dodal: "V njihovi ekipi je ogromno vrhunskih igralcev, ki so osvajali olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva. Njihovo sprejemanje odločitev v določenih trenutkih je fascinantno, hitrost igre pa izredno visoka. Za nas je to smerokaz, da vidimo, kje smo in po kakšni poti moramo iti."

Kljub porazu trener Celja ni bil pretirano razočaran. "Pristop je bil pravi. Priložnost so dobili praktično vsi igralci in lahko so okusili igranje Lige prvakov pred domačo publiko. Za kaj več bi morali imeti nekaj več bencina. Poleg tega imamo veliko poškodovanih. Na desni strani igramo brez levičarja in na tej ravni se vsaka takšna malenkost zelo pozna."

Rezultat krut do predstave Celjanov

Končnih 36:26 je visok poraz, a glede na dogajanje predvsem v prvem delu nekoliko krut do mlade celjske ekipe. Pri slovenskih prvakih je sedem zadetkov dosegel Milićević, šest jih je dodal Jesus Hurtado. Na drugi strani je bil nezaustavljiv Tobias Storm s 13 goli, Juri Knorr jih je prispeval šest.

Gaberšek je tekmo končal z osmimi obrambami, Matevž Mlakar jih je dodal štiri, Landin pa jih je na drugi strani zbral 14.

Skoraj tri tisoč gledalcev, a Zlatorog zmore še več

Dvoboj si je ogledalo 2988 gledalcev. Vzdušje je bilo dobro, predvsem ob zaključku tekme so celjski navijači pokazali, zakaj ima Zlatorog poseben sloves. Toda za uvodno domačo tekmo med evropsko elito bi si ti mladi Celjani zaslužili še bolj polne tribune.

Zlatorog je bil skozi desetletja eden najglasnejših rokometnih hramov v Evropi. Tokrat pravega "pekla", kakršnega smo v Celju vajeni ob največjih evropskih večerih, večji del tekme ni bilo.

Tudi Mlakar je ob koncu izpostavil podporo s tribun. "Proti koncu tekme so navijači spet pokazali, zakaj Zlatorog velja za eno glasnejših dvoran v Evropi oziroma Ligi prvakov. Hvala vsem, ki so prišli. Mislim, da jih nismo pustili na cedilu, čeprav rezultat mogoče kaže drugače."

Celje Pivovarna Laško vs Aalborg
Celje Pivovarna Laško vs Aalborg
FOTO: Sofascore.com

Zdaj nazaj v slovensko realnost

Poraz proti Aalborgu sam po sebi za Celjane ne spreminja veliko. Na tej tekmi niso iskali potrditve. Bolj pomembno je, kaj bodo odnesli iz dvoboja, v katerem so na lastni koži občutili kakovost najvišje evropske ravni.

Zdaj jih čaka precej drugačen, a v tem trenutku morda še pomembnejši izziv. Že v nedeljo bodo gostovali pri Slovanu in skušali evropske izkušnje prenesti na domače prvenstvo.

Naslednja evropska preizkušnja bo na sporedu 7. oktobra, ko Celjane čaka gostovanje pri Paris Saint-Germainu v francoski prestolnici. Tudi to tekmo pa si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

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