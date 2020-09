Zadnja etapa Toura: za konec le še slovensko poziranje na Elizejskih poljanah

Vožnjo na čas je namreč prepričljivo dobil mlajši Tadej Pogačar, ki je za minuto in 21 sekund ugnal drugega NizozemcaToma Dumoulina. Primoža Rogliča je premagal kar za minuto in 56 sekund. S tem je Roglič prednost 57 sekund pretvoril v zaostanek 59 sekund za bolj ali manj netekmovalno etapo od Mantes la Jolieja do Elizejskih poljan. Tam se bodo za etapno zmago borili zgolj sprinterji, ki bodo odločili dobitnika zelene majice, ki jo trdno v svoji lasti drži Irec Sam Bennett. Sicer pa bo etapa kot vedno potekala ob srebanju šampanjca v uvodu etape. Pogačar bi v rumeni majici sicer moral nazdraviti tudi z dobitnikom bele in pikčaste, a je tudi omenjeni majici osvojil sam. Bo pa lahko nazdravil s svojim rojakom Rogličem, s katerim sta uprizorila zgodovinsko bitko za slovenski šport v zadnjih treh mesecih. Večino časa, od devete etape naprej, je starejši držal mlajšega na varni razdalji, predzadnji dan pa je Pogačar prepričljivo ugnal Rogliča in v debitantskem nastopu na Touru tudi zmagal.

V znak slovenske prevlade bodo Elizejske poljane po koncu tekmovalnega dela etape odete v barve slovenske trobojnice, saj bo Pogačarja in Rogliča na zaključni ceremoniji tam spremljalo več sto navijačev s sončne strani Alp. Razplet dirke v Parizu si bo ogledal tudi slovenski predsednikBorut Pahor.