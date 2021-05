Za konec še rekord slovenske mešane štafete

Slovenski plavalci so končali nastope na evropskem prvenstvu v Budimpešti. Za slovo od madžarske prestolnice so Janja Šegel, Tjaša Vozel, Katja Fain in Neža Klančar s 4:09,78 dosegle nov slovenski rekord na 4 x 100 m mešano in imele 18. čas.

icon-expand Katja Fain FOTO: osebni arhiv Prejšnje rekorderke, Anja Čarman, Nina Sovinek, Sofija Djelić in Nina Drolc, so leta 2009 na sredozemskih igrah v Pescari dosegle le devet stotink sekunde slabši čas. Glede na osebne rekorde Slovenk je bil nedvomno dosegljiv še precej boljši izid, a svoje je očitno po dolgem prvenstvu naredila tudi utrujenost, za nameček se Tjaša Vozel na prvenstvu ni predstavila v vrhunski formi, Katja Fain pa je 100 m delfin odplavala tako rekoč neposredno po nastopu na 400 m prosto. Na 400 m prosto je bila Katja Fain 28., mlada Ravenčanka Daša Tušek pa 32. icon-expand