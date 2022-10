Za konec sezone osmo mesto Mie Krampl

Dvaindvajsetletna Golničanka je v finale najboljše osmerice napredovala z osmim dosežkom. V finalu pa svojega izhodišča ni izboljšala. Balvanski del finala je končala kot sedma od osmih finalistk, brez osvojenega vrha katere od štirih balvanskih smeri, s točkovnim izkupičkom 33,8 točke. Najvišji možni izkoristek znaša 100 točk, temu sta se približali Američanka Natalia Grossman (99,1 točke) in Japonka Ai Mori (98,8 točke).

Zahtevno tekmovanje je pustilo posledice. V svoji paradni disciplini Mia Krampl ni pokazala vsega, česar je zmožna, v težavnostni smeri je padla na višini 25, kar ji je prineslo zgolj 30 točk od stotih možnih ter skupni seštevek po balvanih in težavnosti 63,8 točke za končno osmo mesto.

Prevlada domačinov, odsotnost najboljših slovenskih predstavnikov

Domačini so lahko zelo zadovoljni. Tako pri moških kot pri ženskah sta zmagi pripadli Japoncema, pri moških so celo prva tri mesta pripadla japonskim plezalcem. Že v petek je zmagal Tomoa Narasaki (156,4 točke) pred rojakoma Yoshiyukijem Ogato (138,4) na drugem in Kokorom Fujijem (132,6) na tretjem. Pri ženskah pa je slavila Ai Mori (190,9 točke) pred drugo Natalio Grossman (171,2) in Chaehyun Seo (131,8) iz Južne Koreje na tretjem mestu.

Na Japonskem sta od Slovencev tekmovala tudi Vita Lukan in Anže Peharc, ki pa sta tekmovanje končala že v kvalifikacijah, oba na 22. mestu. Tekmovanje na Japonskem sta izpustila najboljša Slovenca Janja Garnbret in Luka Potočar.