Za konec v kultnem Golovcu padla še Estonija

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so si 15. nastop na celinskem tekmovanju, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto v norveškem Oslu, danskem Herningu ter švedskem Malmöju in Kristianstadu, izborili že po štirih tekmah. Po sredini zmagi v Vilniusu proti Litovcem so dokončno osvojili prvo mesto v skupinskem delu tekmovanja, za slovo pa so v knežjem mestu premagali še Estonce.

Zorman je za zadnji kvalifikacijski tekmi v tem tednu spočil veliko večino nosilcev igre, njegovi varovanci s širšega seznama pa niso imeli resnih težav z obema tekmecema z Baltika. Sredi tedna so v Vilniusu zmagali z 31:28, danes pa so bili v kultnem Golovcu boljši še od Estoncev.

Slovenski rokometaši so imeli uvodoma nekaj težav s tekmeci z Baltika, po zaostanku 0:2 in 1:3 pa so le uredili svoje vrste. V peti minuti so po golu Tarika Mlivića prvič na tekmi povedli s 4:3, od tedaj naprej pa imeli rezultatski nadzor nad svoji zadnjimi kvalifikacijskimi tekmeci. V 22. minuti so povedli z 18:9, kar je bila tudi njihova najvišja prednost na tekmi, nato pa malce popustili, tako da so na veliki odmor odšli s prednostjo petih golov (20:15).

V nadaljevanju so imeli vzpone in padce v svoji igri, zaradi pomanjkanja treningov in prvega dvoboja v tej zasedbi tudi nekaj težav z uigranostjo, v celoti pa so bili boljši od Estoncev in zasluženo vknjižili šesto zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu. Na današnji tekmi sta bila v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkovita Tim Cokan in Uroš Knavs, ki sta dosegla po pet golov, medtem ko je vratar Miljan Vujović zbral enajst obramb.