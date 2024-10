Za Krim je vsaka tekma derbi, vsaka finale Lige prvakinj

OGLAS

V taboru rokometašic Krima Mercatorja je beseda evforija prepovedana. Tri zmage v Ligi prvakinj so lepa popotnica za nadaljevanje najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja in nič več od tega. "Za nas je vsaka tekma derbi, vsaka tekma predstavlja finale Lige prvakinj," je jasen črnogorski trener in slovenski selektor Dragan Adžić, ki poudarja, da imajo njegove varovanke še veliko prostora za napredek in proti norveškim podprvakinjam, igralkam Storhamarja, bo treba narediti naslednji korak, da bi navijače prepričale, da cilj, ki so ga postavili pred sezono, torej uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice tekmovanja, ostaja realnost.

Dragan Adžić poudarja, da v Stožice prihaja najzahtevnejši tekmec v letošnji sezoni Lige prvakinj zaenkrat. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Storhamar je najboljša norveška zasedba v tem trenutku. Govorimo o tekmecu, ki je v letošnji sezoni že premagal sloviti Vipers. Torej vemo, koliko je ura, kdo prihaja v Stožice," je na novinarski konferenci pred sobotnim dvobojem (prenos na Kanalu A in VOYO od 17.45 naprej) zelo jasno kakovost tekmic poudaril šef klubske stroke, ki je vesel, da je Evropska rokometna zveza (EHF) po treh tekmah na ravni evropske elite naredila premor, da je lahko s svojimi varovankami še več časa namenil pripravi na najzahtevnejši obračun do tega trenutka. Sedem norveških reprezentantk Trenutno tretjeuvrščena zasedba norveškega prvenstva, imenovanega liga REMA1000, ima na svojem računu tri zmage in poraz, bolj kot to v oči bode trdnost njihove obrambe, saj so prejele vsega 83 golov, torej najmanj med vsemi prvoligaši. V Ligi prvakinj imajo na računu dva poraza in remi z Metzem, kar je zadostno opozorilo Krimovi družini, da jih čaka najzahtevnejša preizkušnja letošnje sezone doslej.

"Govorimo o izjemni ekipi, dekletih, ki dolga leta igrajo skupaj, imajo izjemnega trenerja Kennetha Gabrielsna, predvsem pa dober sistem. 14 dni smo posvetili pripravam na njih. Pričakujem, da bodo moje varovanke s primerno mero spoštovanja vstopile v tekmo, v prvi vrsti pa je pomembno slediti poti, ki smo jo zastavili, da bi prišli do zmage," se je tekmic dotaknil Adžić, ki poudarja, da je imel Storhamar v tednu Evropske rokometne zveze v nekoliko spremenjeni norveški reprezentanci kar sedem igralk. A bolj kot to stroko Krima veseli, da so slovenske državne prvakinje na zadnjem obračunu v Romuniji dokazale, da so se sposobne enakovredno kosati z uglednimi tekmicami, tudi ko zaradi bolezni/poškodb katere od njih ni v moštvu.

Tamara Mavsar se vrača v ekipo, potem ko je morala zaradi bolezni izpustiti obračun v Romuniji. FOTO: Krim Mercator icon-expand