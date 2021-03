'Krimovke' tudi v novi sezoni z Bregarjem na klopi, prihajajo nove okrepitve

"Na prvo evropsko tekmo smo šli brez preizkusa ali odigranih pripravljalnih tekem. Nekatere igralke so bile to sezono prvič v vlogi, ki jim je bila dodeljena. Prav vse so napredovale, zelo sem zadovoljen z njimi," je dejal Bregar. Sezona je prinesla slovo Hane Vučko ter poškodbo kapetanke Nine Žabjek , a se je forma vseeno stopnjevala. "Med sezono smo rasli, najboljše predstave pokazali na koncu. Verjamem, da smo postavili dobre temelje in bomo v naslednji sezoni strah ter trepet tekmicam v Evropi. Rezultatski pritiski vedno so. Vesel sem, da sem del te zgodbe. Cilj je in bo tudi v prihodnosti, da premagujemo najboljše in smo del elite," je dodal Bregar.

V krimovem dresu tudi Krpež Šlezakova, Pineaujeva in Radosavljevićeva

Poleg analize v marcu končane evropske sezone in nadaljevanja domačega prvenstva se je športna direktorica Deja Ivanovićozrla v prihodnost in napovedala nove okrepitve na deficitarnih položajih. "Nekatera imena smo že objavili in z veseljem lahko povem, da smo z gradnjo ekipe začeli že v decembru. Ne skrivamo ambicij v skladu z obletnico naslova lige prvakinj. Konkurenca v Evropi je izjemno močna. Ekipe nismo sestavili le po igralskih kvalitetah, temveč tudi karakterno. Tako se nam bodo v naslednji sezoni pridružile tudi Katarina Krpež Šlezak, Allison Pineau in Sanja Radosavljević," je dejala direktorica kluba.

Dokončna sestava ekipe bo znana, ko vodstvo kluba konča pogovore z domačimi igralkami, že pred kratkim pa je v svoje vrste zvabila nekatere izjemno kakovostne igralke, kot so Slovenka Tjaša Stanko, SrbkinjiAndrea Lekić in Dragana Cvijićter brazilska vratarka Barbara Arenhart. Na Krimu si bodo sezono 2020/21 zapomnili po spremenjenem formatu tekmovanja in dejstvu, da so v izločilne boje napredovale vse ekipe. Za ljubljansko ekipo je to tudi leto spominov, 12. maja bo minilo 20 let od prve osvojitve lige prvakinj.

Jubileju v čast v klubu pripravljajo slavnostno prireditev, ki bo sovpadala s pričetkom nove sezone, z današnjim dnem pa je luč sveta ugledal tudi "virtualni muzej", v sklopu katerega so na spletni strani zbrani vsi mejniki, tekme in spomini zlate sezone 2000/01.