Za Krimovke je (bo) vsaka tekma kot finale: 'Danke v Tivoliju morajo pasti'

Serijske slovenske rokometne prvakinje so pred krajšim terkmovalnim odmorom gostovale pri naši vzhodnih sosedih. Proti tradicionalnim mednarodnim tekmicam iz madžarske prestolnice so drugič izgubile v tej sezoni. Po visokem domačem porazu z 22:33 so bile na drugi tekmi v prvem polčasu povsem enakovredne favoriziranim gostiteljicam, v nadaljevanju pa so močno popustile in doživele osmi poraz v skupini B. V dosedanjem delu so dvakrat zmagale in enkrat remizirale.
Podravka Koprivnica in Krim imata tri kroge pred koncem po pet točk, na zadnjem mestu pa je Sola z eno osvojeno točko. Prav slovebnske in hjrvaške prvakinje se bodo udarile proihpodnji konec tedna. Šlo bo za nepsoredni spopad za končno šesto emsto, ki še vodi v izločilne boje Lige prvakinj.
Pred rokometašicami Krima OTP Groupa Mercatorja so odločilne tekme za uvrstitev v razigravanje za četrtfinale v ligi prvakinj. Po sobotnem obračunu proti danskemu Ikastu, ki se bo v dvorani Tivoli pričel ob 16. uri, jih nato čaka bržkone odločilno gostovanje v Koprivnici na Hrvaškem, v zadnjem krogu pa še domači dvoboj proti francoskemu Brestu. Najboljši dve ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.
Ljubljanski strateg Žiga Novak je pred prvim od treh izjemno pomembnih dvobojev optimistično razpoložen. Njegove varovanke so na prvi medsebojni tekmi proti Ikastu v Hamletovi deželi drago prodale svojo kožo, po hudem boju so izgubile s 25:27. "V Tivoli prihaja močna ekipa, ki je napadalno zelo potentna in premore kakovostne posameznice. Na prvi medsebojni tekmi smo se z njo dobro in enakovredno kosali, upam, da bo tako tudi čez dva dni na domačem igrišču," je dejal strateg Ljubljančank Žiga Novak.
"Moje varovanke dobro in zavzeto delajo. Na naših zadnjih dveh tekmah v ligi prvakinj smo v Bukarešti prikazali dobro igro v obrambi, na naslednji v Budimpešti pa v napadu. Moja želja je, da proti Ikastu najdemo ravnovesje iz obeh zadnjih dveh dvobojev in že v zelo zahtevnem obračunu proti Ikastu povečamo našo točkovno bero," je še med drugim dodal Novak.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.