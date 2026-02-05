Za Krimovke je (bo) vsaka tekma kot finale: 'Danke v Tivoliju morajo pasti'

Serijske slovenske rokometne prvakinje so pred krajšim terkmovalnim odmorom gostovale pri naši vzhodnih sosedih. Proti tradicionalnim mednarodnim tekmicam iz madžarske prestolnice so drugič izgubile v tej sezoni. Po visokem domačem porazu z 22:33 so bile na drugi tekmi v prvem polčasu povsem enakovredne favoriziranim gostiteljicam, v nadaljevanju pa so močno popustile in doživele osmi poraz v skupini B. V dosedanjem delu so dvakrat zmagale in enkrat remizirale.

Podravka Koprivnica in Krim imata tri kroge pred koncem po pet točk, na zadnjem mestu pa je Sola z eno osvojeno točko. Prav slovebnske in hjrvaške prvakinje se bodo udarile proihpodnji konec tedna. Šlo bo za nepsoredni spopad za končno šesto emsto, ki še vodi v izločilne boje Lige prvakinj.

Pred rokometašicami Krima OTP Groupa Mercatorja so odločilne tekme za uvrstitev v razigravanje za četrtfinale v ligi prvakinj. Po sobotnem obračunu proti danskemu Ikastu, ki se bo v dvorani Tivoli pričel ob 16. uri, jih nato čaka bržkone odločilno gostovanje v Koprivnici na Hrvaškem, v zadnjem krogu pa še domači dvoboj proti francoskemu Brestu. Najboljši dve ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Ljubljanski strateg Žiga Novak je pred prvim od treh izjemno pomembnih dvobojev optimistično razpoložen. Njegove varovanke so na prvi medsebojni tekmi proti Ikastu v Hamletovi deželi drago prodale svojo kožo, po hudem boju so izgubile s 25:27. "V Tivoli prihaja močna ekipa, ki je napadalno zelo potentna in premore kakovostne posameznice. Na prvi medsebojni tekmi smo se z njo dobro in enakovredno kosali, upam, da bo tako tudi čez dva dni na domačem igrišču," je dejal strateg Ljubljančank Žiga Novak.