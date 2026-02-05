Naslovnica
Drugi športi

Za Krimovke je (bo) vsaka tekma kot finale: 'Danke v Tivoliju morajo pasti'

Ljubljana, 05. 02. 2026 14.20 pred 10 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan
RK Krim Mercator

Po krajši tekmovalni pavzi se nadaljujejo boji v rokometni Ligi prvakinj. Krimovke, ki se krčevito borijo za napredovanje v izločilne boje, bodo konec tedna v Tivoliju gostile danski Ikast. Ljubljančanke na daljavo bijejo "mrtvo tekmo" s hrvaško Podravko, ki z istim točkovnim izkupičkom prav tako lovi play-off. Iz tabora Ljubljančank obljuba, da bodo že proti Skandinavkam naredile vse, za kakšno točko.

Več videovsebin
  • Pogovor s trenerjem Krima Žigo Novakom
    05:06
    Pogovor s trenerjem Krima Žigo Novakom
  • Pogovor z mlado rokometašico Krima Teo Pogorelc
    01:35
    Pogovor z mlado rokometašico Krima Teo Pogorelc

Serijske slovenske rokometne prvakinje so pred krajšim terkmovalnim odmorom gostovale pri naši vzhodnih sosedih. Proti tradicionalnim mednarodnim tekmicam iz madžarske prestolnice so drugič izgubile v tej sezoni. Po visokem domačem porazu z 22:33 so bile na drugi tekmi v prvem polčasu povsem enakovredne favoriziranim gostiteljicam, v nadaljevanju pa so močno popustile in doživele osmi poraz v skupini B. V dosedanjem delu so dvakrat zmagale in enkrat remizirale.

Žiga Novak
Žiga Novak
FOTO: Damjan Žibert

Podravka Koprivnica in Krim imata tri kroge pred koncem po pet točk, na zadnjem mestu pa je Sola z eno osvojeno točko. Prav slovebnske in hjrvaške prvakinje se bodo udarile proihpodnji konec tedna. Šlo bo za nepsoredni spopad za končno šesto emsto, ki še vodi v izločilne boje Lige prvakinj.

Preberi še 'Krim ni le klub, ampak del mene'

Pred rokometašicami Krima OTP Groupa Mercatorja so odločilne tekme za uvrstitev v razigravanje za četrtfinale v ligi prvakinj. Po sobotnem obračunu proti danskemu Ikastu, ki se bo v dvorani Tivoli pričel ob 16. uri, jih nato čaka bržkone odločilno gostovanje v Koprivnici na Hrvaškem, v zadnjem krogu pa še domači dvoboj proti francoskemu Brestu. Najboljši dve ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Ljubljanski strateg Žiga Novak je pred prvim od treh izjemno pomembnih dvobojev optimistično razpoložen. Njegove varovanke so na prvi medsebojni tekmi proti Ikastu v Hamletovi deželi drago prodale svojo kožo, po hudem boju so izgubile s 25:27. "V Tivoli prihaja močna ekipa, ki je napadalno zelo potentna in premore kakovostne posameznice. Na prvi medsebojni tekmi smo se z njo dobro in enakovredno kosali, upam, da bo tako tudi čez dva dni na domačem igrišču," je dejal strateg Ljubljančank Žiga Novak.

Francozinja Grace Zaadi Deuna bo močno orožje Krimovk v soboto v Tivoliju.
Francozinja Grace Zaadi Deuna bo močno orožje Krimovk v soboto v Tivoliju.
FOTO: Damjan Žibert

"Moje varovanke dobro in zavzeto delajo. Na naših zadnjih dveh tekmah v ligi prvakinj smo v Bukarešti prikazali dobro igro v obrambi, na naslednji v Budimpešti pa v napadu. Moja želja je, da proti Ikastu najdemo ravnovesje iz obeh zadnjih dveh dvobojev in že v zelo zahtevnem obračunu proti Ikastu povečamo našo točkovno bero," je še med drugim dodal Novak.

rokomet liga prvakinj krim
SAKOSAKO
05. 02. 2026 15.32
Tako kot so vsi padli ja! Do sedaj ni bilo nekih rezultatov!
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
