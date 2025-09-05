Za Monako nova pogodba do leta 2035

"To je legendarna dirka, ki jo imajo radi vsi vozniki in navijači, in zaradi lokacije v najbolj glamurozni kneževini na svetu ponuja edinstveno vzdušje," je ob tem dejal izvršni direktor F1 Stefano Domenicali.

Vendar pa cestno dirkališče praktično ne ponuja možnosti za prehitevanje, drugi obvezni postanek v boksih pa letos ni prinesel pričakovanega povečanja navdušenja.