Drugi športi

Za Monako nova pogodba do leta 2035

Monaco, 05. 09. 2025 15.46 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
STA
Formula 1 je predčasno podaljšala pogodbo z Monakom, klasična dirka po ozkih ulicah kneževine bo zdaj na dirkaškem koledarju do leta 2035. Vrhunski razred motošporta je to sporočil ob robu dirke za veliko nagrado Italije v Monzi. Prejšnji dogovor je veljal do leta 2031.

VN Monaka
"To je legendarna dirka, ki jo imajo radi vsi vozniki in navijači, in zaradi lokacije v najbolj glamurozni kneževini na svetu ponuja edinstveno vzdušje," je ob tem dejal izvršni direktor F1 Stefano Domenicali.

Vendar pa cestno dirkališče praktično ne ponuja možnosti za prehitevanje, drugi obvezni postanek v boksih pa letos ni prinesel pričakovanega povečanja navdušenja.

Nace Štremljasti
05. 09. 2025 16.16
tu igra denar glavno vlogo,tako bi lahko tidi dirkali po Ljubljani tržaška,Dolenjska,dunajska itd...
CUORE MILANO
05. 09. 2025 16.05
F1 brez Monaka je tako kot nogomet brez žoge!
sencina
05. 09. 2025 15.56
Kateri navijači imajo rad dirko v monaku?
HardKore
05. 09. 2025 15.49
Torej bi lahko predelali odsek po tunelu, da bi bilo možno prehitevati
