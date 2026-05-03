'Za nami je težak poraz, vedno je tako, ko izgubiš po sedemmetrovkah'

Ohrid, 03. 05. 2026 09.34 pred 1 uro 2 min branja 0

M.J.
FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid

Celjski rokometaši so po 22 letih imeli veliko priložnost, da se znova uvrstijo v veliki finale enega od treh rokometnih pokalov. Leta 2004 so osvojili prestižno Ligo prvakov po zmagoslavju proti nemškemu Flensburgu, v polfinalnih obračunih proti Ohridu pa se jim ni izšlo. Po tesni domači zmagi na prvi tekmi s 27:26 so na povratni tekmi v znanem turističnem kraju v Severni Makedoniji po rokometni loteriji izgubili s 27:29, skupno na dveh tekmah pa s tesnih 54:55.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni polfinalni tekmi evropskega pokala v Severni Makedoniji po izvajanju sedemmetrovk izgubili proti Ohridu s 27:29 (11:11; 24:25) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Poleg Ohrida se je v veliki finale uvrstila tudi madžarska Tatabanya, ki je bila v dveh tekmah boljša od Izviđača iz BiH.

FOTO: David Valant

Celjska zasedba je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Strateg mladih Celjanov Klemen Luzar je 36 sekund pred koncem zahteval minuto odmora, a so se njegovi varovanci preveč zapletli in tekmecem dovolili, da so sedem sekund pred koncem rednega dela iz nasprotnega napada po golu Nikolaosa Liapisa povedli s 25:23. A Celjani so nato izpeljali bliskovito akcijo in po golu komaj 18-letnega Aljuša Anžiča z 11 metrov znižali na 24:25 in iztržili sedemmetrovke.

Statistika tekme Ohrid - Celje
FOTO: Sofascore.com

V rokometni loteriji so bili bolj zbrani gostitelji, ki so dosegli štiri od petih golov. Pri Celjanih so bili uspešni Uroš Milićević, Luka Perić in Filip Rakita, usodna pa sta bila zgrešena strela Anžiča in Domna Makuca. Pri Celjanih je bil na povratni tekmi v Ohridu najbolj učinkovit Perić z osmimi goli, Anžič je dosegel pet zadetkov. Japonec Kouke Yasuhira je za gostitelje dosegel devet, Slovenec Tilen Strmljan pa sedem golov.

FOTO: Luka Kotnik

"Za nami je težak poraz, vedno je tako po izvajanju sedemmetrovk, v rokometni loteriji se nam ni izšlo," je po porazu dejal Luzar in dodal: "Čestitam Ohridu za napredovanje, predvsem pa mojim varovancem, v tem zahtevnem vzdušju so ohranili mirnost in tekmo odigrali brez strahu. Vseskozi so bili bojeviti, tudi naša obramba je bila na najvišji ravni, na našo veliko žalost pa je bil Ohrid boljši od nas za en zadetek. Ne smemo biti razočarani, pred nami je še boj za naslov državnega prvaka."

