'Za nami je težak poraz, vedno je tako, ko izgubiš po sedemmetrovkah'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni polfinalni tekmi evropskega pokala v Severni Makedoniji po izvajanju sedemmetrovk izgubili proti Ohridu s 27:29 (11:11; 24:25) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Poleg Ohrida se je v veliki finale uvrstila tudi madžarska Tatabanya, ki je bila v dveh tekmah boljša od Izviđača iz BiH.

Klemen Luzar FOTO: David Valant

Celjska zasedba je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Strateg mladih Celjanov Klemen Luzar je 36 sekund pred koncem zahteval minuto odmora, a so se njegovi varovanci preveč zapletli in tekmecem dovolili, da so sedem sekund pred koncem rednega dela iz nasprotnega napada po golu Nikolaosa Liapisa povedli s 25:23. A Celjani so nato izpeljali bliskovito akcijo in po golu komaj 18-letnega Aljuša Anžiča z 11 metrov znižali na 24:25 in iztržili sedemmetrovke.

Statistika tekme Ohrid - Celje FOTO: Sofascore.com

V rokometni loteriji so bili bolj zbrani gostitelji, ki so dosegli štiri od petih golov. Pri Celjanih so bili uspešni Uroš Milićević, Luka Perić in Filip Rakita, usodna pa sta bila zgrešena strela Anžiča in Domna Makuca. Pri Celjanih je bil na povratni tekmi v Ohridu najbolj učinkovit Perić z osmimi goli, Anžič je dosegel pet zadetkov. Japonec Kouke Yasuhira je za gostitelje dosegel devet, Slovenec Tilen Strmljan pa sedem golov.

Luka Perić FOTO: Luka Kotnik