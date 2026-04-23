Za OI 2028 prodanih že štiri milijone vstopnic

Los Angeles, 23. 04. 2026 15.55 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
STA
Olimpijske igre 2028

Prireditelji olimpijskih iger v Los Angelesu 2028 so v četrtek sporočili, da so v prvi fazi, skoraj dve leti in pol pred dogodkom, že prodali štiri milijone vstopnic. Druga faza prodaje, o kateri bo spet odločil žreb, se bo začela avgusta.

"Odziv na prvo fazo prodaje je bil zgodovinski," je zanimanje za vstopnice ocenil izvršni direktor organizacije LA28 Reynold Hoover.

Prireditelji poročajo, da so 95 odstotkov vstopnic, cenejših od 100 dolarjev, v prvi fazi v večji meri prodali ljudem na območju Los Angelesa in Oklahoma Cityja. Okrog pol milijona vstopnic po ceni 28 dolarjev pa so kupili prav lokalni kupci.

V prvi fazi so vstopnice prodali v 85 držav sveta, največ zanimanja v tujini pa je bilo v prvi predprodaji v Združenem kraljestvu, Kanadi, Mehiki in na Japonskem.

Izvršni direktor organizacije LA28 Reynold Hoover.
Izvršni direktor organizacije LA28 Reynold Hoover.
FOTO: AP

Zanimivo je tudi, da je bilo vsaj v tem obdobju več zanimanja za ženske športe oz. discipline, med športi pa je bila na prvem mestu gimnastika, veliko je tudi zanimanje za nogomet, kjer vstopnic na posameznih prizoriščih že zmanjkuje.

V flag footballu, lacrossu, softballu in squashu, ki so jih v primerjavi s Parizom 2024 dodali v program, pa je že razprodano predtekmovanje.

Za naslednji žreb se navijači lahko prijavijo do 22. julija, izbrane pa bodo obvestili po elektronski pošti. Posameznik lahko kupi do 12 vstopnic za olimpijska tekmovanja, izjema je nogomet, kjer je moč kupiti dodatnih 12 vstopnic.

Los Angeles je poletne igre že gostil leta 1932 in 1984, v letu 2028 pa bo prvič tudi gostitelj paralimpijskih iger.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

HitraVeverca
23. 04. 2026 17.05
Ja ampak ne od evropejcev. Poglejte si kakšna tiranija se dogaja v US samo za ogled nogometne tekme pokala FIFA, ko bodo ljudje izvedeli, kaj se dogaja bodo karte prodali ali skenslali. Pobrskajte malo internet.
bibaleze
