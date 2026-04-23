Za OI 2028 prodanih že štiri milijone vstopnic

"Odziv na prvo fazo prodaje je bil zgodovinski," je zanimanje za vstopnice ocenil izvršni direktor organizacije LA28 Reynold Hoover.

Prireditelji poročajo, da so 95 odstotkov vstopnic, cenejših od 100 dolarjev, v prvi fazi v večji meri prodali ljudem na območju Los Angelesa in Oklahoma Cityja. Okrog pol milijona vstopnic po ceni 28 dolarjev pa so kupili prav lokalni kupci.

V prvi fazi so vstopnice prodali v 85 držav sveta, največ zanimanja v tujini pa je bilo v prvi predprodaji v Združenem kraljestvu, Kanadi, Mehiki in na Japonskem.