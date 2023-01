Za preboj v izločilne boje je zmaga proti Nemkam nujna

Ljubljančanke bodo imele po devetih letih znova priložnost, da novo leto na evropskem parketu odprejo z zmago. Nazadnje so leta 2014 s 24:18 premagale norveški Larvik, zdaj pa se priložnost ponuja proti aktualnim prvakinjam nemške Bundeslige. V prvi vrsti bodo v ljubljanski zasedbi skušali popraviti vtis z oktobrskega gostovanja iz predmestju Stuttgarta, kjer so doživeli najvišji poraz (30:23) v tej sezoni najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Tudi tokrat bo odločala obramba, varovanke Dragana Adžića ne bodo smele pozabiti na učinkovito Julio Maidhof. 24-letna nemška reprezentantka je v tej sezoni v klubskem dresu zabila 45 evropskih zadetkov, od tega je mrežo Krima Mercatorja zatresla šestkrat. Ljubljančanke imajo po novembrskem reprezentančnem premoru boljši izkupiček točk, po zmagi nad francoskim Brestom pa so še dodatno motivirane.