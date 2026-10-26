Za prihodnost juda se ni bati

Še posebej uspešna je bila nedelja, ko so slovenski predstavniki osvojili kar sedem medalj. Za tri zlate so poskrbeli Roman Hontiuk (do 73 kg), Maks Čebulj (do 81 kg) in Ilariia Tsurkan (do 70 kg). Srebrni medalji sta osvojila Leon Adrović (do 90 kg) in Gal Frangež (nad 90 kg), bronasti pa Jan Estefano Martinez Kovač (do 81 kg) in Val Berglez Kos (do 90 kg).

Med najbolj prepričljivimi nastopi je bil tisti Maksa Čebulja, ki je vseh pet nasprotnikov premagal z ipponom in osvojil že drugo zlato medaljo na kadetskih evropskih pokalih v letošnji sezoni. "Fenomenalno! Doma sem dobil zlato medaljo, pred vso družino in prijatelji. Počutim se najlepše," je po zmagi povedal Čebulj.

Pet zmag je za zlato medaljo v kategoriji do 73 kilogramov zbral tudi Roman Hontiuk, ki je zadnje štiri dvoboje, vključno s finalom proti Srbu Kosti Kecojeviću, dobil z ipponom. "To je bilo res nekaj neverjetnega. Zelo veliko sem se trudil za ta rezultat in zdaj sem ga dobil," je bil navdušen Hontiuk.

Svojo izjemno sezono je z novo zlato medaljo nadaljevala tudi Ilariia Tsurkan. Aktualna kadetska evropska prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov in bronasta s svetovnega prvenstva je v Mariboru nastopila kategorijo višje, do 70 kilogramov, ter vse štiri nasprotnice premagala z ipponom. "Imela sem veliko rezultatov v tem letu in to, da je to nova kategorija in sem zmagala, pomeni, da lahko zmagam kjerkoli. Ni važno, katera kategorija," je povedala Tsurkan.