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Za prihodnost juda se ni bati

Maribor, 26. 10. 2026 14.12 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP

Slovenski judoisti so na domačem kadetskem evropskem pokalu v Mariboru poskrbeli za izjemen uspeh. Na dvodnevnem tekmovanju, na katerem je nastopilo 433 judoistov iz 26 držav, so osvojili osem medalj – tri zlate, tri srebrne in dve bronasti – ter si s Srbijo razdelili prvo mesto na lestvici najuspešnejših držav.

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Še posebej uspešna je bila nedelja, ko so slovenski predstavniki osvojili kar sedem medalj. Za tri zlate so poskrbeli Roman Hontiuk (do 73 kg), Maks Čebulj (do 81 kg) in Ilariia Tsurkan (do 70 kg). Srebrni medalji sta osvojila Leon Adrović (do 90 kg) in Gal Frangež (nad 90 kg), bronasti pa Jan Estefano Martinez Kovač (do 81 kg) in Val Berglez Kos (do 90 kg).

Med najbolj prepričljivimi nastopi je bil tisti Maksa Čebulja, ki je vseh pet nasprotnikov premagal z ipponom in osvojil že drugo zlato medaljo na kadetskih evropskih pokalih v letošnji sezoni. "Fenomenalno! Doma sem dobil zlato medaljo, pred vso družino in prijatelji. Počutim se najlepše," je po zmagi povedal Čebulj.

Pet zmag je za zlato medaljo v kategoriji do 73 kilogramov zbral tudi Roman Hontiuk, ki je zadnje štiri dvoboje, vključno s finalom proti Srbu Kosti Kecojeviću, dobil z ipponom. "To je bilo res nekaj neverjetnega. Zelo veliko sem se trudil za ta rezultat in zdaj sem ga dobil," je bil navdušen Hontiuk.

Svojo izjemno sezono je z novo zlato medaljo nadaljevala tudi Ilariia Tsurkan. Aktualna kadetska evropska prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov in bronasta s svetovnega prvenstva je v Mariboru nastopila kategorijo višje, do 70 kilogramov, ter vse štiri nasprotnice premagala z ipponom. "Imela sem veliko rezultatov v tem letu in to, da je to nova kategorija in sem zmagala, pomeni, da lahko zmagam kjerkoli. Ni važno, katera kategorija," je povedala Tsurkan.

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Za prvo slovensko medaljo je že v soboto poskrbela Nuša Samec, ki je v kategoriji do 52 kilogramov osvojila srebro in s tem dosegla največji uspeh svoje dosedanje kariere. Slovenski uspeh sta dopolnili še peto mesto Tjaše Logonder (do 57 kg) in sedmo mesto Svita Černeta (do 50 kg).

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Kadetski evropski pokal v Mariboru se je tako končal z izjemnim uspehom domače reprezentance, ki je z osmimi medaljami še enkrat potrdila kakovost generacije slovenskih judoistov, ki je letos že navduševala na evropskih in svetovnih prvenstvih. Mednarodno judo dogajanje se v Mariboru nadaljuje tudi v prihodnjih dneh, saj bodo od 26. do 28. oktobra v Lukni potekale mednarodne judo priprave.

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