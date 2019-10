Za prihodnost se ni bati: mladi plezalci z EP prinesli šest medalj

Starejša deklica Sara Čopar je v Rusiji osvojila naslov mladinske evropske prvakinje v kombinaciji in podprvakinje v težavnosti, mladinec Luka Potočar je postal prvak v težavnosti in mladinec Žiga Zajc podprvak v kombinaciji. Bronasto medaljo v težavnosti sta si priplezali tudi starejša deklica Liza Novak in kadetinja Lucija Tarkuš, so sporočili s Planinske zveze Slovenije. EP v Rusiji je skupaj z mladinskim evropskim prvenstvom v balvanskem plezanju, ki je bilo septembra v italijanskem Brixnu, štelo tudi za kombinacijo. Zato so v Rusiji podelili še medalje mladinskega evropskega prvenstva v kombinaciji.

Slovenija je osvojila tudi drugo mesto v pokalu narodov, za Francijo in pred Avstrijo. Ob koncu sezone so v Voronežu podelili še odličja za skupni seštevek mladinskega evropskega pokala v težavnosti, kjer staJaka Jakiin Luka Jerman dosegla drugo oziroma tretje mesto.