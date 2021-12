'Za prihodnost se ni bati'

"Po takem turnirju lahko povem le dobre stvari. Izgubili smo finale. Ko izgubiš, bi moral biti nezadovoljen. A so tekme in turnirji, so stvari v življenju, ko moraš biti zadovoljen tudi takrat, ko izgubiš," je uvodoma povedal selektor reprezentance Slovenije do 21 let Mile Simeunović. "Po odigranem v Franciji smo na narejeno lahko ponosni. Moram reči, da so me fantje pozitivno presenetili, navdušili. Vesel sem, ker imamo osnovo, ker imamo igro, ker nekaj ustvarjamo. Proti Franciji smo odigrali zelo dobro, bili smo enakovreden tekmec. Nisem pričakoval, da lahko naša ekipa tako reagira na drugi tekmi v dveh dneh in odigra na tako visoki ravni. To je dokaz, da imamo dobre igralce, ki prihajajo. To je dokaz, da iz ozadja prihajajo igralci. Pol teh, ki so sklenili z reprezentanco U21, bo igralo v članski reprezentanci. Ni se nam treba bati za prihodnost," je za uradno spletno stran NZS dejal slovenski selektor. "Menim, da smo na tej drugi tekmi vsi odigrali tekmo kariere – tako igralci kot jaz trener. Tako fizično kot psihično smo dobro izgledali. Ne vem, od kje so fantje vzeli te moči," dodaja Simeunović.