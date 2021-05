Za Sereno dvomov ni: Federer je najboljši v zgodovini, tip je genij

Serena Williams, Rafael Nadal in Roger Federer leta 2013 v New Yorku.

Serena Williamsovaje po poročanju agencije Reuters Rogerja Federerjaopisala kot kombinacijo veličine, klase in nečesa neverjetnega, s čimer je najbolj od vseh igralcev v zgodovini vplival na spremembe v tenisu. Rafael Nadalje oktobra osvojil rekorden 13. Roland Garros in se pridružil na vrhu Federerju z 20 osvojenimi naslovi za veliki slam, številka 1 z lestvice ATP Novak Đokovićpa jih ima za zdaj 18.

A Williamsova je jasna v svoji izbiri, kdo je najboljši na svetu.

'Tip je genij'

"Mislim, da dve besedi lepo povzameta moje mnenje: Roger Federer. Vidite igralce, ki se trudijo igrati kot on, se premikati kot on in izvajati njegove tehnike. Tip je genij," je o Federerju dejala ameriška zvezdnica, ki bo septembra dopolnila 40 let.

"Po mojem mnenju je on res največji igralec tenisa v zgodovini. Pa še ne moreš ga ne imeti rad. Njegova igra je res fantastična. Ko bi le lahko sama igrala tako, kot igra on," je bila polna komplimentov na račun Švicarja.