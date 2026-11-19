Maša Zec Peškirič FOTO: Damjan Žibert

Naj spomnimo, Slovenija je v zadnjem dvoboju v Portorožu izgubila s Španijo, Indonezija pa je osvojila 2. mesto v prvi azijsko-oceanski skupini. To bo drugi medsebojni dvoboj, leta 2004 so bile Indonezijke v Džakarti boljše s 4:1. Za Slovenijo so igrale Tina Pisnik, Katarina Srebotnik, Tina Križan in Andreja Klepač. Klepačeva je del ekipe tudi tokrat, ob njej pa lahko kapetanka Maša Zec Peškirič računa še na Tamaro Zidanšek, Dalilo Jakupović, Niko Radišič in Aljo Senico.

Vzdušje v slovenskem taboru je pred začetkom dvoboja odlično. Kapetanka Maša Zec Peškirič je zadovoljna s pripravami in ekipnim duhom. "V ekipi je za zdaj res odlično vzdušje. Dobro smo trenirale, tako da smo dobro pripravljene in že komaj čakamo dvoboj. Nekaj tekmic poznamo, zato smo se nanje tudi nekoliko pripravile. Na vsako tekmo se moramo pripraviti po najboljših močeh. Osredotočiti se moramo predvsem nase, na svojo igro in na to, da vsaka od nas da vse od sebe. Prednost bo zagotovo domače igrišče, a to bomo morale potrditi tudi na igrišču," je za uradno spletno stran krovne zveze rekla slovenska kapetanka, ki je kot igralka kar nekajkrat bila v ekipi tudi z Andrejo Klepač.

Andreja Klepač FOTO: AP

Zanimivo, Klepačeva je v reprezentanci debitirala prav v dvoboju z Indonezijo pred 22 leti. "Šla sem si ogledat posnetke in se poskušala spomniti tudi svojega prvega nastopa za reprezentanco, čeprav je od takrat minilo že kar nekaj let. Nastop za Slovenijo je vedno nekaj posebnega in vedno dam vse od sebe. Veselim se, da bom po nekaj letih znova del reprezentance," je rekla izkušena Slovenka in nato spregovorila tudi o najbolj znani indonezijski reprezentantki Aldili Sutjiadi.