Za slovo od Budimpešte še državni rekord Saša Boškana

Sašo Boškan je edini v slovenskem taboru, ki je v Budimpešti potrdil napredek v jesenskem delu. Na 400 in 800 m prosto, v disciplinah, ki se jim bo posvečal v nadaljevanju sezone, je dosegel osebne rekorde, se zelo približal državnim, a z najhitrejšim časom v svojih skupinah ob sebi ni imel tekmeca, ki bi ga povlekel v neposredni obračun za še boljši izid. Na 200 m prosto pa je izkoristil dvoboj z Grkom Konstantinosom Engelzakisom, s katerim se je enakovredno boril na prvih 150 metrih, v zadnji četrtini proge pa je študent Fakultete za organizacijske vede šel na vse in Grka premagal.

"Kot sem napovedal, sem bil prepričan, da sem za 200 m prosto zelo dobro pripravljen in da lahko zelo dobro odplavam. Usmerjen sem v treninge za 400 in 800 m prosto, kar se je izkazalo zelo dobro tudi za 200 metrov. Pomagal mi je Grk, ki sem ga držal, na zadnjih 50 metrih pa sem vedel, da ga moram prehiteti in zato je tudi rezultat lep," je po tekmi povedal Boškan, ki se bo s trenerjem pogovoril o nadaljevanju nastopov na 200 m prosto.