Za sofinanciranje športne infrastrukture 32,4 milijona evrov

Ministrstvo bo predvidoma v tem tednu skušalo zagotoviti dodatna sredstva, da bi omogočilo možnost sofinanciranja dodatnih vlog za projekte, ki izpolnjujejo pogoj, in s tem še povečalo dostop državljanov do športne infrastrukture, so dodali.

Namen letošnjega razpisa je sicer sofinancirati obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov. Z razpisom želijo tudi posodobiti ali vzpostaviti nove zunanje športne površine, urediti dostopnost do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter urediti protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin.

Zbiranje vlog za sofinanciranje je potekalo v dveh sklopih, in sicer najprej glede investicij v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, v drugem delu pa za investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.