Za svetovni rekord v Eugenu nagrada 100 tisoč evrov

Danes sledijo že prve končne odločitve, na tekmah v hoji na 20 km za moške in ženske ter v mešani štafeti 4x400 m bodo podelili prve komplete odličij. Med tremi slovenskimi atleti in sedmimi atletinjami sta na prvem SP v kraljici športov v Eugenu (Oregon) v ZDA doslej velika favorita za medalje tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej. Čeh je neporažen v letošnji diamantni ligi v metu diska, Tina Šutej pa je v zadnjih sezonah v svetovnem vrhu v skoku s palico in je svojo vrednost dokazala tudi na marčevskem dvoranskem SP, ko je v Beogradu osvojila bronasto medaljo.

Šutejeva je tretja po izidih sezone in bo nastopila v kvalifikacijski skupini A med 15 tekmovalkami, kolikor jih je tudi v skupini B. Avtomatična kvalifikacijska višina za preboj v finale najboljše dvanajsterice je 4,65 m, kar je Šutejeva letos že velikokrat krepko presegla. Slovenko kvalifikacije v skoku s palico čakajo že v noči na soboto ob 2.20 po slovenskem času.

Atleti se lahko veselijo višjega nagradnega sklada kot doslej. Zmagovalci bodo prejeli po 70.000 evrov, za srebro 35.000 za bron pa 22.000 evrov, je sporočila krovna atletska zveza. Štafete si bodo razdelile 80.000 evrov za zlato ter 40 oziroma 20 tisoč za srebro oziroma bron. Športniki bodo denarne nagrade prejeli za uvrstitve do osmega mesta. Skupni denarni sklad letošnjega SP tako znaša 8.498.000 evrov.

"Od kazni, ki jih je Ruska atletska zveza morala plačati zaradi kršenja protidopinških pravil bomo dva milijona evrov namenili za povečanje denarnega sklada na svetovnem prvenstvu v Eugenu in Budimpešti leta 2023," so zapisali v izjavi za javnost pri Svetovni atletiki.

Še dodaten bonus bodo prejeli tisti atleti, ki jim bo uspelo doseči svetovni rekord. Nagrada za najboljšo svetovno znamko znaša 100.000 evrov. Na zadnjem SP leta 2019 v Dohi sta "padla" dva svetovna rekorda.