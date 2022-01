Za svetovno prvenstvo bo treba premagati Italijane in Srbe

Slovenija, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu osvojila 16. mesto, bo prvo tekmo sredi marca proti Italiji igrala v gosteh, povratno pa nekaj dni pozneje doma. V primeru končne zmage na teh dveh tekmah jo nato aprila čakata še dva obračuna s Srbijo, prvi pa bo doma.

Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu 2023 že zagotovili Danska, Francija, Španija in Norveška ter oba gostitelja turnirja, od drugod pa tudi že Argentina, Urugvaj, Brazilija, Katar, Čile, Iran, Bahrajn in Savdska Arabija.

Rokometna zveza Slovenije se je po izpadu v skupinskem delu tekmovanja sporazumno razšla s selektorjem Ljubomirjem Vranješem, naslednik švedskega strokovnjaka pa še ni znan. V rokometnem zakulisju so zaokrožila številna imena, kot so Uroš Zorman, Zoran Jovičić, Branko Tamše, Aleš Pajovič in Boris Denić.

* Pari prvega dela kvalifikacij:

Ukrajina - Finska

Italija - Slovenija

Portugalska - Švica

Avstrija - Estonija

Grčija - BiH

Severna Makedonija - Romunija

Izrael - Litva

Slovaška - Belgija

Ferski otoki - Belorusija

* Pari drugega dela kvalifikacij:

Rusija - Slovaška/Belgija

Ukrajina/Finska - Hrvaška

Grčija/BiH - Črna gora

Portugalska/Švica - Nizozemska

Italija/Slovenija - Srbija

Nemčija - Ferski otoki/Belorusija

Češka - Severna Makedonija/Romunija

Avstrija/Estonija - Islandija

Izrael/Litva - Madžarska