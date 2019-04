Za tekme slovenskih odbojkarjev pošlo že več kot 3000 vstopnic

Za tekme slovenske reprezentance je namreč prodanih že več kot tri tisoč vstopnic, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Največ zanimanja vlada za tekmi Slovenije proti Rusiji (18. septembra) in proti Finski (14. septembra). Za srečanje proti Finski je veliko zanimanje tudi na strani gostujočih navijačev, saj je prek spletne prodaje Eventimavstopnice kupilo že več kot 400 finskih navijačev, ki se bodo v res velikem številu udeležili EuroVolleyja v Ljubljani. Vstopnice za skupinski del so naprodaj na prodajnih mestih Petrola in Eventima, cene dnevnih vstopnic (za ogled vseh tekem dneva) pa se gibljejo od 10 (zgornji ring) in 15 (za servisno črto) do 20 evrov (ob igrišču).

Od srede. 3. aprila, je mogoče kupiti tudi paket petih vstopnic za ceno štirih za vse tekme Slovenije v skupinskem delu prvenstva. Vse informacije glede vstopnic dobite na TEJ POVEZAVI. Predvidoma od začetka maja bodo na voljo tudi vstopnice za izločilne boje v dvorani Stožice (za osmino finala ter četrtfinale in polfinale). Organizacijski odbor EuroVolley 2019 je pred dnevi začel tudi z zbiranjem prijav za delo prostovoljcev na prvenstvu v Ljubljani (in na "generalki" na Pokalu Challenge). Vse informacije za prostovoljce, ki si želijo biti del organizacije vrhunskega športnega dogodka, so na voljo TUKAJ. Neposredni dostop do prijavnice pa najdete na TEJ POVEZAVI.

Slovenska odbojkarska reprezentanca si bo čim bolj številčno podporo zaslužila že na "generalki" za EuroVolley 2019. Od 3. do 7. julija 2019 bo namreč v dvorani Stožice potekal turnir za Pokal Challenge pod okriljem Svetovne odbojkarske zveze (FIVB), ki bo služil kot kvalifikacijski turnir za elitno Ligo narodov. Prav uvrstitev vanjo je eden od ciljev naših fantov pod taktirko novega selektorja Alberta Giulianija. Na Pokalu Challenge, ki bo organizatorjem služil tudi kot pripravljalni turnir za EuroVolley 2019 (OZS je pred kratkim s tem namenom tudi gostila delegacijo FIVB), se bo julija šest reprezentanc z vseh koncev sveta merilo za eno vstopnico za Ligo narodov, udeleženci turnirja v Ljubljani pa bodo znani šele maja 2019.