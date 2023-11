Za uvod na Norveškem z Islandijo: Komaj čakamo, da se vse skupaj začne

V primeru, da bo Slovenija skupinski del končala od prvega do tretjega mesta, jo nato v drugem delu tekmovanja v Trondheimu čakajo tri najboljše reprezentance iz skupine C, kjer igrajo Norveška, Južna Koreja, Avstrija in Grenlandija. V primeru četrtega mesta v skupini D bo nastopila v predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Z Islandijo so se Slovenke nazadnje pomerile v kvalifikacijah za prejšnje svetovno prvenstvo leta 2021 v Španiji. Preizkus so opravile uspešno. Tudi tedaj so nastopale brez Grosove in Zulićeve. Velik del posla so opravile na prvi tekmi, ki so jo na Kodeljevem dobile s 24:14. Na povratni tekmi so zobe pokazale tudi tekmice in izsilile remi (21:21).