V uvodu pokala Billie Jean King zmage za Kanado, Belgijo, Španijo in Češko

V Pragi ne nastopajo vse najboljše igralke. Od članic prve deseterice lestvice WTA sta se za sodelovanje na tem turnirju odločili domačinka Barbora Krejčikova in Švicarka s slovaškimi koreninami Belinda Benčič. Francija, zmagovalka zadnje izdaje pokala Fed leta 2019, igra v skupini A z Rusijo in Kanado, v skupini B so Avstralija, Belorusija in Belgija, v skupini C ZDA, Slovaška in Španija, v skupini D pa Nemčija, Švica in gostiteljica Češka.

V ponedeljek se je tekmovanje začelo z zmago Belgije, ki je že po dvobojih posameznic vodila z 2:0, Belorusinje so med dvojicami le še ublažile poraz. Kanadčanke pa so tekmovanje zelo dobro začele in branilko naslova Francijo premagale z 2:1, potem ko je po izenačenih posamičnih dvobojih slavila dvojica Gabriela Dabrowski-Rebecca Marino.

V skupinah C in D je v prvih dvobojih odločal obračun dvojic. Španke so z 2:1 odpravile Slovaško, Čehinje pa z enakim izidom Nemčijo. Pri Španiji sta Sara Sorribes Tormo in Carla Suarez Navarro ugnali Viktorio Kuzmovo in Terezo Mihalikovo s 4:6, 6:2, 10:7, pri Češki pa sta bili v odločilni tekmi Lucie Hradecka in Katerina Siniakova boljši od Anne-Lene Friedsam in Jule Niemeier s 6:4, 6:7 (2), 10:8.

Izidi:

– skupina A:

Francija – Kanada 1:2

Fiona Ferro – Francoise Abanda 6:4, 4:6, 4:6;

Alize Cornet – Rebecca Marino 6:4, 7:6 (5);

Clara Burel-Alize Cornet – Gabriela Dabrowski-Rebecca Marino 3:6, 6:7 (6);

– skupina B:

Belorusija - Belgija 1:2

Irina Šimanovič – Greet Minnen 2:6, 2:6;

Aliaksandra Sasnovič – Elise Mertens 2:6, 6:4, 2:6;

Vera Lapko-Aliaksandra Sasnovič – Kirsten Flipkens-Elise Mertens 6:4 (1), 6:3;

– skupina C:

Španija – Slovaška 2:1

Carla Suarez Navarro – Viktoria Kuzmova 2:6, 6:3, 3:6;

Sara Sorribes Tormo – Anna Karolina Schmiedlova 6:3, 3:6, 6:2;

Sara Sorribes Tormo-Carla Suarez Navarro – Viktoria Kuzmova-Tereza Mihalikova 4:6, 6:2, 10:7;

– skupina D:

Češka – Nemčija 2:1

Marketa Vondroušova – Andrea Petković 6:1, 6:3;

Barbora Krejčikova – Angelique Kerber 7:6 (5), 0:6, 4:6;

Lucie Hradecka-Katerina Siniakova – Anna-Lena Friedsam-Jule Niemeier 6:4, 6:7 (2), 10:8.