Za uvod v SP tri končne odločitve, Šutejevo čakajo kvalifikacije

Med tremi slovenskimi atleti in sedmimi atletinjami sta na prvem SP v kraljici športov v ZDA doslej velika favorita za medalje tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej. Čeh je neporažen v letošnji diamantni ligi v metu diska, Tina Šutej pa je v zadnjih sezonah v svetovnem vrhu v skoku s palico in je svojo vrednost dokazala tudi na marčevskem dvoranskem SP, ko je v Beogradu osvojila bronasto medaljo.

Šutejeva je tretja po izidih sezone in bo nastopila v kvalifikacijski skupini A med 15 tekmovalkami, kolikor jih je tudi v skupini B. Avtomatična kvalifikacijska višina za preboj v finale najboljše dvanajsterice je 4,65 m, kar je Šutejeva letos že velikokrat krepko presegla. Slovenko kvalifikacije v skoku s palico čakajo že v noči na soboto ob 2.20 po slovenskem času.

Na prvenstvu, ki je bilo zaradi olimpijskih iger v Tokiu z lanskega prestavljeno na letošnje leto, bodo v naslednjih dnevih slovenske barve branili še Žan Rudolf (800 m), Robert Renner (palica), Anita Horvat (400 in 800 m), Jerneja Smonkar (800 m), Maruša Mišmaš Zrimšek (3000 m zapreke), Agata Zupin (400 m ovire), Lia Apostolovski (višina) in Neja Filipič (troskok).

Prizorišče tekmovanj, Hayward Field, je s 30.000 sedeži najmanjše od leta 1983, ko so v Helsinkih prvič gostili atletsko SP. Po Edmontonu 2001 bo tekmovanje drugič v Severni Ameriki, v Eugenu, ki ima le 177.000 prebivalcev. Prvenstvo v ameriški zvezdni državi Oregon bo končano le slabe tri tedne pred evropskim prvenstvom v Münchnu (od 15. do 21. avgusta).

Na SP bo sodelovalo okrog 1900 atletinj in atletov iz 192 držav. Skupaj bodo podelili 49 kompletov medalj, po 24 za moške in ženske ter še v mešani štafeti 4 x 400 m.

Od 43 posamičnih zmagovalcev s prejšnjega SP leta 2019 v Dohi jih bo na Hayward Fieldu naslove branilo 37, 41 bo olimpijskih zmagovalcev iz Tokia. Prvič bodo podelili tudi pokal za najuspešnejšo državo, po pričakovanju naj bi bili to gostitelji iz ZDA.