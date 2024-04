'Za uvrstitev na evropsko prvenstvo bo ključna nedeljska tekma z Italijo'

Tja bo selektor Dragan Adžić popeljal povsem pomlajeno zasedbo, kateri bo skupno to, da bodo vse igralke rojene v tem tisočletju. Med njimi bo osmerica (Erin Novak, Ema Hrvatin, Valentina Tina Klemenčič, Nena Černigoj, Dijana Đajić, Elena Erceg, Tinkara Kogovšek, Luna Mija Zupan), ki je v preteklosti že zaigrala za žensko reprezentanco, ob njej pa bodo zaigrale debitantke in sicer najperspektivnejše slovenske rokometašice, v večini rojene v letih 2005, 2006 in 2007.

Adžić je že ob razgrnitvi seznama igralk dejal, da se je za ta korak odločil, ker bo imela na ta način prva ekipa na voljo več časa za skupno treniranje, obenem pa tako potezo, glede na rezultat prve tekme, ki se je oktobra v Celju končala z 51:13, omogočajo tudi tekmice, proti katerim bodo mlajše igralke pridobivale prepotrebne izkušnje.