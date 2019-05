Za v anale: St. Louis dobil prvo finalno tekmo v zgodovini kluba

Po tem, ko je za las ostal brez zmagovitega zadetka v zadnji tretjini, je branilec St. Louis Bluesov Carl Gunnarsson"popravil napako" v podaljšku in pred iztekom četrte minute odločil drugo finalno tekmo Stanleyjevega pokala lige NHL proti Boston Bruinsom, ki so jim Bluesi, eno najprijetnejših presenečenj končnice zadnjih let, tako odvzeli prednost domačega igrišča pred selitvijo serije v Misuri.

"Zadel je vratnico tam v tretji tretjini in počutil se je dobro, očitno. Tako je bilo tudi prav. To sem rad slišal," je po tekmi dejal trener Craig Berbue, ki je razkril, kako mu je Gunnarsson v slačilnici pred podaljškom dejal, da potrebuje le še eno priložnost. In izkoristil jo je ob dvignjeni roki sodnikov s 3:51 na semaforju.

Gunnarsson: Precej prepričani, da se tu ne bomo ustavili

Jordan Binningtonje zbral 21 obramb, Robert Bortuzzoin Vladimir Tarasenkopa sta oba zadela v golov polni prvi tretjini, po več kot 40 minutah brez golov pa je bil na sporedu prvi finalni podaljšek po letu 2016. A bolj zgodovinski podatek je prva zmaga St. Louisa v zgodovini franšize, ko gre za zaključne tekme za Stanleyjev pokal, kjer modri nastopajo prvič po letu 1970. Prej so izgubili kar 13 finalnih tekem v nizu.

"To je najbrž majhen bonus in precej 'kul' je, če o tem razmišljaš tako. Precej smo prepričani, da se tu ne bomo ustavili," je bil po tekmi zadovoljen Gunnarsson. "Zelo rad bi videl, da bi mi uspelo v tretji (tretjini, op. a.), a komu je mar? Izvrstno je, da bomo to odpeljali domov."

Boston ostal pri osmih zaporednih zmagah v končnici

Charlie Coyle in Joakim Nordström sta zadela za Kosmatince, pri katerih je junak sezone Tuukka Rask zbral 33 obramb, ki pa tokrat po uvodni zmagi na prvi tekmi s 4:2 niso bile dovolj za že deveto zaporedno zmago v letošnji končnici. Strelec odločilnega gola Gunnarsson je tudi podal pri Bortuzzovem golu v prvi tretjini, nato pa za hrbtom Raska stresel okvir vrat v enem zadnjih napadov rednega dela. V zadnji minuti je bil blizu tudi Boston, a je poskus Davida Pastrnaka po sodniškem metu ustavil Binnington.

Ekipama po razburljivi uvodni tretjini v drugi in tretji ni uspelo izkoristiti nekaj izključitev, več poudarka pa je bilo na obrambi. V podaljšku pa je bilo vse v znamenju gostov, Bruinsi sploh niso streljali po Binningtonovem golu, prvaki vzhodne konference pa so stežka prihajali že iz lastne tretjine. Po tem, ko so sodniki dvignili roke, izključen bi bil Alexander Steen, so Bluesi zaigrali brez Binningtona in z igralcem več na ledu je po kombinaciji z Oskarjem Sundqvistom prek palice Raska odločilni gol v bostonsko mrežo poslal Gunnarsson.

Vrhunci tekme Boston Bruins ‒ St. Louis Blues: