Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska

Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je pred dnevi v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska, zdaj pa o izjemnem dosežku spregovoril pred našim mikrofonom: "Dokazal sem si, da še vedno sodim v svetovni vrh."
Povprečje njegovih šestih finalnih metov je bilo 70,39 m, kar je zadostovalo za ubranitev naslova evropskega prvaka, ki ga je prvič osvojil leta 2024 v Rimu. V primerjavi z omenjenim turnirjem je bila tokrat njegova trenerka njegova soproga Anna Maria Čeh.
"To je oseba, ki ji najbolj zaupam. Ona mi bo stala ob strani tudi, ko bom na najnižji točki. In v individualnem športu se to zaupanje pozna," pravi Čeh, ki je imel včasih težave prav s tem: "V preteklosti sem imel dosti trenerjev, ki sem jim zaupal, in so mi zapičili nož v hrbet. Nekaj let nisem zaupal nikomur. Njej lahko stoodstotno zaupam."
Podobno razmišlja tudi estonska metalka kladiva, ki poudarja, da takšno sodelovanje ni zahtevno: "Za naju je preprosto. Imava povsem drugačni osebnosti, ki se skupaj odlično ujemata. Ko sem na treningu, sem trenerka, ko sva doma, sem žena. Nama to ni težko."
Z izjemo Čeha slovenska reprezentanca v Birminghamu ni navdušila. Matic Ian Guček v teku na 400 metrov ovire in Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 10.000 metrov sta zasedla sedmi mesti, Neja Filipič je tekmovanje v troskoku končala na desetem, Klara Lukan preizkušnjo na 10.000 metrov na 13., Liza Šajn pa maratonsko na 17. mestu.
"To je bila moja prva tekma za reprezentanco po treh letih. V tem času se je kar veliko zgodilo, po drugi strani pa se mi zdi, kot da sem bila še pred kratkim v Budimpešti, kjer sem na svetovnem prvenstvi nastopila v drugi disciplini," je povedala Mišmaš Zrimšek.
"Maraton je bil izredno dinamičen, trasa pa je bila zelo težka ter z številnimi vzponi. V tej močni konkurenci sem se dobro znašla, predvsem v drugi polovici preizkušnje, ko sem zadržala svoj ritem in pridobila nekaj mest. S svojim nastopom sem zadovoljna," je dejala 24-letna Šajn.
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