Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska

Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je pred dnevi v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska, zdaj pa o izjemnem dosežku spregovoril pred našim mikrofonom: "Dokazal sem si, da še vedno sodim v svetovni vrh." Povprečje njegovih šestih finalnih metov je bilo 70,39 m, kar je zadostovalo za ubranitev naslova evropskega prvaka, ki ga je prvič osvojil leta 2024 v Rimu. V primerjavi z omenjenim turnirjem je bila tokrat njegova trenerka njegova soproga Anna Maria Čeh.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Kristjan Čeh in Anna Maria Čeh Damjan Žibert

Kristjan Čeh Damjan Žibert

Kristjan Čeh in Anna Maria Čeh Damjan Žibert

Kristjan Čeh Damjan Žibert

Kristjan Čeh in Anna Maria Čeh Damjan Žibert

Kristjan Čeh Damjan Žibert











"To je oseba, ki ji najbolj zaupam. Ona mi bo stala ob strani tudi, ko bom na najnižji točki. In v individualnem športu se to zaupanje pozna," pravi Čeh, ki je imel včasih težave prav s tem: "V preteklosti sem imel dosti trenerjev, ki sem jim zaupal, in so mi zapičili nož v hrbet. Nekaj let nisem zaupal nikomur. Njej lahko stoodstotno zaupam." Podobno razmišlja tudi estonska metalka kladiva, ki poudarja, da takšno sodelovanje ni zahtevno: "Za naju je preprosto. Imava povsem drugačni osebnosti, ki se skupaj odlično ujemata. Ko sem na treningu, sem trenerka, ko sva doma, sem žena. Nama to ni težko."

Prispevek o zakoncih Čeh, ki sta se z Otoka vrnila z zlato medaljo, si boste lahko danes ogledali v športnem delu oddaje 24UR.

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