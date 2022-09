Za začetek svetovnega prvenstva padli Portoričani

Zelo dobro je svoj dvoboj začel tudi Peter Hribar (321.), ki je proti Angelu Naranju (186.) vodil z 1:0 in 9:6 v drugem nizu, nato pa je prišlo do padca v njegovi igri in poraza. Za končno zmago je nato poskrbel Jorgić, ki je bil proti Afanadorju v končnicah dovolj zbran, da ni prišlo do kakšnega presenečenja.

Slovenija se bo v soboto pomerila s Tajsko, v nedeljo bo prosta, za konec skupinskega dela tekmovanja pa jo v ponedeljek čaka še tekma z branilko naslova Kitajsko in v torek z ZDA.