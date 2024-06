Za zdaj odložena Tysonova vrnitev v boksarski ring

Mike Tyson je prejšnjo nedeljo potreboval zdravniško pomoč na letalu iz Miamija v Los Angeles, potem ko se je pritoževal nad slabostjo in vrtoglavico. Organizatorji dvoboja so v petkovi izjavi povedali, da so mu zdravstveni strokovnjaki priporočili le minimalen trening v prihodnjih tednih, zaradi česar so prestavili dvoboj, ki ga je nekdanji šampion načrtoval 20. julija v Dallasu.

Dvoboj je bil že potrjen in dogovorjen, njegov 30 let mlajši tekmec Jake Paul se je bil namreč pripravljen boriti z nekdanjim boksarskim šampionom na stadionu AT&T v Dallasu, hramu moštva ameriškega nogometa Dallas Cowboys, ki lahko sprejme do 100.000 gledalcev.