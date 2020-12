'Zabava na kvadrat': Verstappen pijan kot čep komaj odklenil stanovanje

Očitno je necenzurirana verzija dokumentarnega filma o nizozemskem dirkaškem šampionu Maxu Verstappnu s pomočjo nekoga prišla v javnost, oziroma vsaj njen delček, ki prikazuje, kako zmagovalec desetih dirk najprestižnejšega razreda Formule 1 v povsem vinjenem stanju z obilico težav skuša odkleniti vrata stanovanja.

A glede na to, da je šlo v tem primeru za rojstnodnevno zabavo, mu mnogi tega ne bodo močno zamerili. Je pa spodnji video dodobra razvedril ljubitelje in ljubiteljice Formule 1, ki so tako lahko spremljali pot Maxa Verstappna od letala, kjer se je zabava s prisotnostjo alkohola 'v potokih' začela, vse do prihoda do omenjenega stanovanja v Monaku. Dokumentarec je posnela nizozemska medijska hiša Ziggo, za katero posnetek Verstappnovega veseljačenja zagotovo predstavlja veliko promocijo širom sveta.

Dirkač, ki je minulo sezono zaključil na tretjem mestu skupnega seštevka svetovnega prvenstva in ki je v dozdajšnjem delu kariere vknjižil 43 uvrstitev na zmagovalni oder, bo v zgodovino tega športa med drugim zapisan kot najmlajši debitant z le 17 leti in petimi meseci ter obenem kot najmlajši zmagovalec na dirki Formule 1 z 18 leti in 7 meseci.