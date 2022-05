Žabić podaljšal sodelovanje s pivovarji

Stefan Žabić , je otrok celjskega kluba, ki je nastopal za vse mlajše selekcije Celja Pivovarne Laško, z njimi osvojil številne naslove državnih prvakov ter dobil tudi nekaj izkušenj med člani. Pred štirimi sezonami je sklenil prvo pogodbo z matičnim klubom ter se kot posojeni igralec preselil in nastopal za Maribor Branik (64 zadetkov/33 tekem), se nato za sezono vrnil v Celje (15/23), v želji po več priložnosti še enkrat odšel v Maribor (76/26), nato pa se je vrnil v svoj domači klub, kjer je do sedaj nastopil na 27 tekmah, na katerih je dosegel 38 zadetkov.

Še več priložnosti se nadeja v prihodnjih sezonah. "Kot prvo sem seveda zelo vesel za podaljšanje pogodbe s Celjem Pivovarno Laško. To je moj matični klub, tu sem odrastel in se naučil rokometa. Veselim se prihodnjega obdobja. Vemo, kaj lahko prinese. Zagotovo tudi evropske tekme, zato bo več priložnosti za dokazovanje, ko bi se rad oddolžil trenerju za zaupanje. Pričakujem še vidnejšo vlogo v ekipi, kjer pa se zavedam, da je to najbolj odvisno od mene. Prepričan sem, da bo uspelo meni kot tudi ekipi," je za uradno klubsko spletno stran dejal 23-letni krožni igralec.