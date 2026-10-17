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Zabukovec bronast na EP v konkurenci 130 jadralcev

Ljubljana, 17. 10. 2026 08.44 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jadranje Luka Zabukovec

V Bodrumu v Turčiji se je zaključilo evropsko prvenstvo ILCA 7 U21. Stopničke in bronasto kolajno si je prijadral Luka Zabukovec, ki je odlično odjadral v konkurenci 130 jadralcev, kar v treh od petih regat v zlati skupini pa tudi zmagal.

Luka Zabukovec
Luka Zabukovec
FOTO: Jadralna zveza Slovenije

Slovenski jadralec Luka Zabukovec je v Bodrumu v Turčiji na evropskem prvenstvu razreda ilca 7 v konkurenco do 21 let osvojil bronasto medaljo. V konkurenci 130 jadralcev je v treh od petih regat zlate skupine zmagal.

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"Luka je spet poskrbel za "roller coaster" do zadnjega trenutka. Po vetru je daleč najhitrejši, a je očitno magnet za težave. V četrtem plovu sta se zapela z Italjanom, ki je bil na neprednostnih uzdah, v šestem plovu pa se je nanj prevrnil Hrvat. Obe regati je po incidentu Luka odjadral odlično in izvlekel največ. Ostala dva plova, ki ju je končal slabo, sta bila posledica tveganih potez, ki si jih Luka s svojimi izkušnjami ne bi smel privoščiti," je sprva dejal trener Uroš Kraševac.

"Po vseh dogodkih mislim, da sva lahko zadovoljna z bronasto medaljo na zadnjem mladinskem prvenstvu. Hkrati pa točno veva, čemu se morava posvetiti, da bo Luka lahko posegel po dobrih rezultatih tudi v članski konkurenci," je še dodal.

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jadranje zabukovec

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