Začel je s trdim delom in znojem, dolgo vladal in končal s solzami v očeh

Španski mladenič je na ta dan slavil svoj 19. rojstni dan, slavil pa je tudi kasneje v večeru, saj je velikega nasprotnika premagal po štirih nizih in osvojil prvega od rekordnih 14 naslovov na Rolandu Garrosu. Roger Federer je na drugi strani prvič začutil občutek, ki mu je kmalu postal še preveč znan. Švicar je na prvi naslov v Parizu moral čakati še štiri leta, v letih 2006, 2007 in 2008 pa je vsakič znova klonil šele v finalu. Vedno je bil od njega boljši bik z Majorke, demoraliziran Federer pa je v treh finalih proti Špancu uspel slaviti le v enem nizu.

Velika tekmeca in prijatelja Roger Federer in Rafael Nadal

A Švicar je v tem času lahko vsaj mirno spal na preostalih grand slam turnirjih in leta 2008 je na svojem računu imel že 12 velikih naslovov. Nadal do Wimbledona tega leta ni uspel zmagati na OP Avstralije, OP ZDA in v slovitem All England klubu. V letih 2006 in 2007 se je Nadal prebil vse do finala Wimbledona, a tam ga je Federer obakrat premagal v epskih obračunih, ki sta se končala po štirih in petih nizih. Federerjevi navijači so upali, da bodo boleči porazi ubili Špančevo upanje, a danes vsi vemo, da Španec nikoli ne popušča. Ko stopi na teniško igrišče, se nikoli ne premaga sam, ampak od svojih nasprotnikov vedno znova zahteva le najboljše.

Finale, ki ga nikoli ne bomo pozabili

Finale Wimbledona leta 2008 bo ravno zato v zgodovino tenisa za vedno vpisano z zlatimi črkami. Federer se je leta in leta na vse pretege trudil zadržati pobesnelega bika, a Nadala tokrat ni uspel ustaviti. Španec je povedel z 2:0 v nizih, a švicarski šampion ni obupal in je po dveh podaljšanih igrah uspel izsiliti odločilni peti niz. Tudi tam velika rivala nista popuščala in po 12 igrah še vedno nismo imeli zmagovalca. Na koncu je Španec po štirih urah in 48 minutah slavil z 9:7 v zadnjem nizu in osvojil svoj prvi turnir za grand slam izven Pariza. Federerju je tudi prizadejal prvi poraz v finalih turnirjev za grand slam izven francoske prestolnice.