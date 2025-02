Začela se je nova sezona Športnih iger mladih

S prvimi namiznoteniškimi turnirji, ki v Sloveniji te dni že potekajo v več krajih, se je začela nova, 28. sezona Športnih iger mladih, ki poteka na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, od lani pa tudi v Sloveniji. Tudi letos lahko pričakujemo veliko iger in tekmovanj, prijetno druženje in spoznavanje prijateljev ter krepitev zavesti o tem, kako pomemben je šport za pravilno odraščanje mladih in njihovo vključevanje v družbo, pravi Tevž Korent , predsednik Športnih iger mladih Slovenije.

Letos bo v športno dogajanje, ki bo potekalo po vsej Sloveniji v 83 krajih, vključenih 45 občin, v 30 športnih dneh se bo zvrstilo več kot 115 zanimivih športnih dogodkov in 30 poučnih dogodkov Zero Waste , namenjenih ozaveščanju o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki. Športne igre mladih bo podprlo 130 šol, 30 partnerskih občin in 3 nacionalne panožne zveze, kar bo omogočilo udeležbo več kot 45.000 slovenskim otrokom. Za organizacijo celotnega projekta skrbi 80-članska ekipa in 650 prostovoljcev ter strokovnjakov. Najpomembnejše pa je, da udeležba otrok na Športnih igrah mladih Slovenije tudi letos ne bo obremenila družinskih proračunov.

Kako pomembna sta šport in druženje v sodobnem načinu življenja, se dobro zavedajo ambasadorji Športnih iger mladih, med katerimi so večinoma znana imena iz športnega in javnega življenja. Med njimi je tudi Aleksander Čeferin, predsednik UEFE in UEFINE Fundacije za otroke, ki je zagotovil polno podporo razvoju Športnih iger mladih. Širjenje zavesti o pomenu iger zagotavljajo tudi znana imena iz hrvaškega, srbskega in bosenskega nogometa: Luka Modrić, Šime Vrsaljko, Dario Srna, Aleksandar Kolarov, Nemanja Vidić, Nemanja Matić in Edin Džeko.

Regionalne Športne igre mladih podpirajo Evropski svet, Evropska komisija in Evropski parlament, Mednarodni olimpijski komite in UEFA ter vlade vseh štirih držav, v katerih igre potekajo. Še en nogometni zvezdnik in nekdanji športni direktor madridskega Reala Predrag Mijatović je kot ambasador Športnih iger mladih prepričan, da bodo igre zaradi svojega pomena za otroke in družbo zagotovo postale Športne igre mladih Evrope, saj so v preteklih 28 letih že vključile več kot 3.088.000 otrok iz regije.