Odprtje 'Adria Toura' tarča kritik: Ne morem verjeti, kaj vidim

Uvod v dobrodelni teniški turnir Adria Tour, ki ga organizira fundacija prvega igralca sveta Novaka Đokovića, je močno odmeval v Srbiji in po svetu. Medtem ko v domovini Đokovića častijo kot boga, je v tujini dejstvo, da igralci in navijači na tribunah niso spoštovali nobenih preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, dvignilo veliko prahu.

Đoković (levo) je na ekshibicijskem obračunu igral z Jeleno Janković, s katero se je večkrat objel.

Da bodo v Beogradu veljala povsem drugačna pravila kot na večini ostalih športnih prireditev v dobi pandemije novega koronavirusa, je bilo jasno že na novinarski konferenci, ki so jo Novak Đoković, Dominic Thiem, Alexander Zverev in Grigor Dimitrovizpeljali kot "v starih časih" – brez spoštovanja socialne distance, nošenja mask ali katerih drugih ukrepov, ki so zaznamovali zadnjih nekaj mesecev. Tribune teniškega stadiona TC Novak bi bile nabito polne, saj so prodali vse vstopnice, ki so bile na voljo, stadion pa so celo povečali z montažnimi tribunami. Vseeno je bilo veliko sedežev praznih, saj so vsaj v tem pogledu organizatorji (direktor turnirja je prav Đoković) želeli vsaj deloma poskrbeti za nekaj varnostne razdalje med gledalci, ki pa navodil več kot očitno niso upoštevali. Đoković se je pridružil tudi DJ-ju in sodeloval v glasbeni točki:

Srbska vlada je nedavno omilila ukrepe in zdaj državljanom predlaga vsega meter varnostne razdalje, navijači pa so lahko pred dnevi napolnili stadion Partizana za mestni derbi v polfinalu srbskega pokala s Crveno zvezdo, na katerem prav tako ni bilo ne duha ne sluha o strahu pred koronavirusom. Na tribunah je bilo po nekaterih ocenah vsaj 20.000 ljudi. Đoković: Ni na meni, da sodim o tem, kaj je prav in kaj narobe

"Pri nas so drugačne okoliščine in veljajo drugačni ukrepi kot denimo v Združenih državah Amerike ali Veliki Britaniji, zato je zelo težko razmišljati o mednarodnih standardih," je odločitev, da bodo tudi na tribune njegovega teniškega centra spustili navijače, pred začetkom turnirja branil Đoković. Dodal je, da je Srbija, kar se tiče okužb oziroma smrti zaradi novega koronavirusa, beležila "boljše številke" kot številne druge države. "Lahko nas kritizirate in rečete, da je morda nevarno, a ni na meni, da sodim o tem, kaj je prav in kaj narobe, ko gre za zdravje," je dodal Đoković. Uradno so zabeležili več kot 12.000 primerov okužb in 252 smrti, čeprav so številke po rahljanju ukrepov spet poskočile. "Počnemo tisto, kar nam pove srbska vlada, upajmo pa, da se bomo skupaj kmalu vrnili v teniško karavano. Seveda so ljudje umirali in to je grozno, tako v regiji kot v svetu. A življenje gre naprej in mi se kot športniki veselimo tekmovanja,"je dodal Đoković. Razprava o Adria Touru z Lindsay Davenport–dotaknili so se tudi partije nogometa, med katero so povabljeni teniški zvezdniki delovali vse prej kot previdno:

