Začetek plezalnega SP: 'Grem se zabavat. Na vsako tekmo grem tudi po zmago'

"Cilj ni nič drugačen kot na vsaki tekmi. Grem plezat, grem se zabavat. Na vsako tekmo grem po zmago. Moj cilj je tudi olimpijska norma," je pred SP za STA dejala najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret. V moški konkurenci bodo na SP na balvanih in v težavnosti tekmovali Zan Lovenjak Sudar, Luka Potočar in Anže Peharc, v ženski pa še Vita Lukan in Mia Krampl. Katja Debevec in Julija Kruder bosta nastopili le na balvanih, Lucija Tarkuš in Sara Čopar pa samo v težavnosti.

Na SP bodo v istem terminu nastopali tudi paraplezalci, slovenske barve bodo zastopali Matej Arh, Tanja Glušič in Manca Smrekar.