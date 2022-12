Začetek relija Dakar tokrat z dvema Slovencema

Potem ko je dolga leta za slovenski delež na dirki skrbel Miran Stanovnik, je v zadnjem skoraj desetletju ta vloga pripadla Simonu Marčiču. Na dirki bo nastopil devetič.

Januarja letos je dirko končal na 54. mestu v skupni konkurenci, v razredu originals, kjer imajo tekmovalci manj pomoči spremljevalcev in je zato nastop tudi bolj prvinski, pa je bil osmi. Leto pred tem je bil Marčič 36. in peti v svoji kategoriji originals, leta 2020 pa je bil njegov dosežek 50. oziroma osmo mesto.

Do cilja je prišel še v letih 2018 in 2016, v letih 2014, 2017 in 2019 pa je moral preizkušnjo končati predčasno zaradi poškodb in padcev.