Začetek rokometne lige prvakov: Kolstad proti Barceloni

Moška rokometna liga prvakov se vrača, z njo pa tudi prenosi na VOYO. V prvem krogu si bosta v sredo nasproti nastala Kolstad in Barcelona. V Trondheimu na Norveškem so zagotovo favoriti Katalonci, kako se bo vse skupaj odvilo, pa si poglejte ob 18.40. Aktualni prvaki elitnega tekmovanja imajo v svojih vrstah tudi dva Slovenca, in sicer v zadnjem času izjemnega Blaža Janca ter povratnika po poškodbi Domna Makuca.

Barcelona - Kolstad na VOYO FOTO: VOYO icon-expand

Rokometna liga prvakov je nazaj in že v prvem tekmovalnem dnevu bomo na delu torej lahko spremljali dva Slovenca, in sicer Blaža Janca ter Domna Makuca, ki sta člana katalonskega velikana. Aktualni evropski prvaki se bodo na uvodni tekmi skupine B pomerili s Kolstadom, ki je na papirju zelo težak nasprotnik, v nadaljevanju tekmovanja pa jih čakajo tudi tekmeci, kot so Aalborg, Magdeburg, Kielce in Pick Szeged.

Na drugi strani so za razliko od favorizirane Barcelone Norveženi, ki imajo le eno sezone izkušenj v tem tekmovanju. Norveški prvaki so svoj premierni nastop v sezoni 2023/2024 zaključili že v skupinskem delu. Eden ključnih igralcev v ekipi je sicer izkušeni Sander Sagosen, ki je leta 2020 osvojil to tekmovanje z ekipo THW Kiel, zelo uspešen pa je tudi v reprezentančnem dresu Norveške.

Barcelona bo tako igrala že svojo 28. sezono v tem tekmovanju, naslov pa je osvojila kar 11-krat. V lanski sezoni je v finalu premagala Aalborg z rezultatom 31:30. Kot zanimivost lahko povemo, da ekipi še nista igrali ena proti drugi v evropskih tekmovanjih in bo tako sredina tekma že zaradi tega pravi spektakel.

Domen Makuc FOTO: X icon-expand

"Vemo, da v tem tekmovanju ni lahkih nasprotnikov. Za nas je vedno najpomembnejša samo naslednja tekma. Tokrat igramo v gosteh in to otežuje naše delo. Mislim, da smo pripravljeni in že nestrpno pričakujemo začetek tekmovanja. Zelo sem vesel, da sem tudi sam ponovno del ekipe. Seveda še nisem povsem do konca pripravljen, potrebujem minute na tekmah in treningih. Toda vse skupaj je zelo posebno, biti ponovno z ekipo v ligi prvakov," pred tekmo pove Makuc.