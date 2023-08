Začetek ženskega odbojkarskega EP, Slovenke prvič v petek

Slovenska reprezentanca bo svoje tekme skupinskega dela igrala v belgijskem Gentu, kamor bo odpotovala v sredo. Prvi dvoboj jih čaka v petek ob 20. uri proti Poljakinjam. V soboto jih čaka tekma z gostiteljico Belgijo in v nedeljo s Srbkinjami, aktualnimi evropskimi podprvakinjami.

Po dnevu premora se bodo v torek pomerile z Madžarkami, za konec predtekmovalnega dela pa dan pozneje še z Ukrajinkami.

Za slovensko izbrano vrsto bo to tretji nastop v zgodovini med evropsko elito po letih 2015 in 2019. Na zadnjem prvenstvu leta 2021 Slovenk ni bilo. Naslov evropskih prvakinj so osvojile Italijanke, ki so v finalu v Beogradu s 3:1 v nizih ugnale Srbkinje.

Prav Italijanke bodo z današnjo uvodno tekmo proti Romuniji v domači Veroni odprle letošnje celinsko prvenstvo.

V sklopu priprav na EP je slovenska reprezentanca odigrala kar nekaj pripravljalnih tekem. Z Grčijo se je merila na sedmih obračunih. Uvodni tekmi sta se končali z neodločenim izidom 2:2. Slovenke so nato dobile naslednje štiri obračune, zadnjega pa Grkinje.

V nadaljevanju priprav so slovenske odbojkarice proti Slovaški dvakrat zmagale in enkrat izgubile. V zadnjem delu priprav so v prvi tekmi premagale Azerbajdžanke, medtem ko so drugo po petih nizih izgubile.

Zadnjo tekmo pred EP proti Hrvaški je slovenska reprezentanca dobila s 3:0. V slovenskem dresu so to tekmo odigrale Iza Mlakar, Eva Pogačar, Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok, Eva Zatkovič, Mija Šiftar, Sara Najdič, Mirta Velikonja Grbac, Nika Milošič, Naja Boisa, Anja Mazej, Saša Planinšec, Naja Kukman, Katja Banko in Isa Ramić.