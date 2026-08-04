Slovenski odbojkarji so se pobrali po poljski klofuti, ki so jo prejeli v polfinalu, in s 3:1 premagali Japonsko. Tako so se po štirih poskusih vendarle prebili na prva tri mesta odbojkarske elite. Proti Japoncem so naši reprezentanti pokazali borbenost in povezanost, ki sta jih ponesla do zgodovinskega uspeha.
"Polfinala nismo igrali tako, kot bi si želeli, tekma ni šla, kot smo si jo zamislili. Imeli smo slab dan za reset glave in več počitka kakor Japonci, tako da smo to poskusili izkoristiti. Bolj smo bili prepričani in zadali smo si, da si to medaljo želimo bolj kot Japonci," je ob prihodu v Slovenijo dejal Jan Kozamernik.
Ko so stopili na igrišče, so po besedah Kozamernika kazali takšno igro, kot so jo v preteklosti Japonci. Branili so se, dvigovali težke žoge in jih zaključevali, kar jih je gradilo skozi tekmo. Ko so Japonci naredili nekaj dobrega oziroma ko so Slovenci naredili kakšno napako, pa niso obupali. To je bil ključ do uspeha.
"Ta medalja je pomembna za vse igralce pred nami, ki so se borili, da smo sploh v Ligi narodov, in pa tudi za vse igralce, ki so prišli na novo v reprezentanco; za nekatere je to prva medalja. To so potrditve, da lahko sedaj z malenkost pomlajeno ekipo dosegamo vrhunske rezultate. To pa je tudi dokaz, da delamo v pravo smer, imamo potencial, sedaj ga je treba izkoristiti," je dodal Kozamernik.
"Smo zelo veseli, da smo doma. In seveda smo zelo veseli, da smo se vrnili z medaljo," je povedal Tine Urnaut.
Da se borijo od prve do zadnje točke in da je pravi trenutek, da premagajo Japonsko po vseh teh letih, je bil po besedah Urnauta recept za njihov uspeh. Ne glede na to, kaj se bo dogajalo, igralci na igrišču in zunaj igrišča držijo skupaj. Vse to se je na koncu obrestovalo.
"Tokrat smo v polfinalu odigrali slabše, Japonci pa so v polfinalu odigrali težko tekmo proti Američanom. Mi smo prišli na tekmo za tretje mesto bolj spočiti in bolj energijsko polni kot Japonci, to pa se je na igrišču tudi pokazalo," je pojasnil ob prihodu.
Janž Janez Kržič je ob prihodu priznal, da so bile po tekmi prisotne tudi solze, saj je medalja po njegovih besedah lep zgodovinski uspeh za celo Slovenijo.
"Na tekmi smo morali verjeti vase. Težek poraz v polfinalu nam res ni šel na roke in se je bilo težko pobrati. Vedeli smo, da so Japonci težki nasprotniki, nismo jih premagali zadnjih sedem tekem. Pred tekmo je bilo pomembno, da smo verjeli, da jih premagamo. Vsak posameznik si je to želel. Letošnja medalja je res dober pokazatelj trdega dela in kakovosti naše ekipe," je dejal.
Odbojkarska reprezentanca se že veseli evropskega prvenstva, z mislimi so že pri tem, je priznal Kržič. Do takrat je še dolga pot, njihov cilj pa je medalja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.