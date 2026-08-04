Slovenski odbojkarji so se pobrali po poljski klofuti, ki so jo prejeli v polfinalu, in s 3:1 premagali Japonsko. Tako so se po štirih poskusih vendarle prebili na prva tri mesta odbojkarske elite. Proti Japoncem so naši reprezentanti pokazali borbenost in povezanost, ki sta jih ponesla do zgodovinskega uspeha.

"Polfinala nismo igrali tako, kot bi si želeli, tekma ni šla, kot smo si jo zamislili. Imeli smo slab dan za reset glave in več počitka kakor Japonci, tako da smo to poskusili izkoristiti. Bolj smo bili prepričani in zadali smo si, da si to medaljo želimo bolj kot Japonci," je ob prihodu v Slovenijo dejal Jan Kozamernik.

Ko so stopili na igrišče, so po besedah Kozamernika kazali takšno igro, kot so jo v preteklosti Japonci. Branili so se, dvigovali težke žoge in jih zaključevali, kar jih je gradilo skozi tekmo. Ko so Japonci naredili nekaj dobrega oziroma ko so Slovenci naredili kakšno napako, pa niso obupali. To je bil ključ do uspeha.

"Ta medalja je pomembna za vse igralce pred nami, ki so se borili, da smo sploh v Ligi narodov, in pa tudi za vse igralce, ki so prišli na novo v reprezentanco; za nekatere je to prva medalja. To so potrditve, da lahko sedaj z malenkost pomlajeno ekipo dosegamo vrhunske rezultate. To pa je tudi dokaz, da delamo v pravo smer, imamo potencial, sedaj ga je treba izkoristiti," je dodal Kozamernik.