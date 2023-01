Zadetek Kopitarja premalo za uspeh kraljev proti New Jerseyju

Kralji so tekmo dobro začeli, ko je Kevin Fiala povedel svojo ekipo v vodstvo v sedmi minuti. Pet minut pozneje je izenačil Slovak Tomaš Tatar. V tretji minuti drugega dela igre pa so gostje prišli v vodstvo, ko je zadel Erik Haula.

Le minuto po izenačenju Kopitarja je za novo vodstvo vragov poskrbel Rus Nikita Ohotjuk, sredi druge tretjine je na 4:2 povišal Ryan Graves. Končni izid je dve minuti in štiri sekunde pred koncem dvoboja postavil Šved Jesper Bratt.

Za Los Angeles je to 15. poraz po rednem delu v sezoni in 21 poraz nasploh, s 25 zmagami pa ostaja na tretjem mestu pacifiške divizije. Na drugi strani je New Jersey z 28 zmagami, 12 porazi in tremi porazi po podaljšku na drugem mestu metropolitanske divizije.

Kralji bodo po štirih dneh premora naslednjo tekmo igrali v noči s četrtka na petek doma proti Dallasu.